Maradona: un nuevo juicio, los mismos imputados y una jueza menos

El juicio por la muerte de Diego Maradona reinicia este martes en San Isidro, luego de que el escándalo de la exjueza Makintach y su documental «Justicia Divina» dejaran sin efecto todo lo actuado. Siete profesionales de la salud vuelven al banquillo, y las hijas del astro deberán declarar una vez más. A más de cinco años de su muerte, la Justicia parte de cero.

Este martes 14 de abril se reinicia en los Tribunales de San Isidro el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, después de que el proceso anterior fuera declarado nulo en 2025. La causa que anuló aquel debate fue el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, quien participó en la producción del documental «Justicia Divina» filmando material dentro de la sala de audiencias sin autorización formal. Su accionar derivó en su recusación, apartamiento del caso, causa penal en su contra y, finalmente, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos tras un jury de enjuiciamiento.

El nuevo debate comenzará desde cero, con otro tribunal: los jueces Alberto Gaig, Alejandro Lago y Pablo Adrián Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, deberán evaluar todas las pruebas nuevamente y escuchar otra vez a testigos, peritos y familiares. Entre estos últimos volverán a declarar Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda.

Los siete imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Todos enfrentan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual, por su rol en la internación domiciliaria del astro durante sus últimos días de vida.

Las audiencias se realizarán los martes y miércoles en el edificio de la calle Ituzaingó 340. Para la primera jornada se espera una importante movilización de seguidores que reclaman justicia por la muerte del ídolo, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Han pasado más de cinco años y medio, y el proceso judicial recién ahora vuelve a ponerse en marcha.