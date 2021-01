Las autoridades sanitarias de Madrid alertaron hoy que la Comunidad «se quedó sin vacunas» contra el coronavirus, por lo que se vio obligada a suspender la inmunización entre el personal sanitario de primera línea que arrancó el pasado 9 de enero.

Así lo informó el consejero madrileño de Salud, Enrique Ruiz Escudero, durante una comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en la que acusó a la cartera sanitaria nacional de «discriminación» al permitir que la región se haya quedado «sin vacunas para nuevos vacunados».

«El Ministerio empleó esta semana unos criterios de redistribución de las dosis que perjudican a Madrid, una vez más», se quejó Escudero, citado por la cadena pública RTVE.

El consejero lamentó que el Ministerio haya actuado de manera «poco transparente» y dijo que no sabe cual fue el criterio utilizado para el reparto, pero, en cualquier caso, generó «agravios comparativos entre comunidades autónomas».

«No ha habido ni una semana en la que no se haya producido una incidencia. Y, para no ser excepción, ya nos han confirmado que las dos próximas semanas no van a llegar la totalidad de dosis confirmadas», agregó.

«¿En que se traduce esta discriminación? En que Madrid se ha quedado ya sin vacunas», aseveró Escudero.

«Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea», admitió el consejero.

Según el Gobierno regional, el pasado lunes, en la cuarta partida de Pfizer, la capital sólo recibió 24.375 dosis, un 50% menos de lo que corresponde a la región respecto a las 48.750 semanales a las que se comprometió el Ministerio de Salud.

El stock actual permite seguir vacunando en las residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad y darles la segunda dosis.

Hasta la fecha, el 68% de los profesionales de los 35 centros hospitalarios de Madrid recibieron una primera dosis, así como el 73% del personal de los servicios de emergencia y el 44% de la plantilla de Atención Primaria.

Aunque la continuidad para inmunizar a este grupo, el segundo en prioridad tras los ancianos en residencias, dependerá del número de dosis que lleguen en las siguientes partidas.

De hecho, hoy y mañana estaba prevista la vacunación en 80 centros de Atención Primaria pero debieron suspenderla precisamente por la reducción de dosis enviadas por el Gobierno central, según la Consejería de Sanidad de Madrid.

Pese a los inconvenientes, Escudero llamó a los profesionales de la Salud a mantener la calma dado que «cada vacuna que llegue será administrada de manera inmediata».

Según Escudero, hasta hoy la Comunidad lleva aplicadas 150.000 dosis, «un 85% del total de las recibidas» (176.615 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna) y quedan reservadas las segundas dosis para garantizar su inoculación pasados 21 días a quienes ya la han recibido.