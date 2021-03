Por Alejo Pombo

El libro recientemente publicado del ex presidente Mauricio Macri, «Primer Tiempo», estará disponible en las librerías de todo el país a partir del miércoles y el ex mandatario agradeció a «la inmensa mayoría de los libreros argentinos».

«El miércoles llega mi libro a las librerías de todo el país», anticipó Macri en su cuenta de Twitter.

El ex mandatario destacó que «a pesar de episodios aislados de intolerancia y fanatismo», está contento y agradecido «de comprobar el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos».

El libro, de 304 páginas y que se vende a 1.690 pesos, relata una serie de consideraciones y memorias de Macri sobre sus cuatro años de presidencia (2015-2019).

Este fin de semana, el expresidente Mauricio Macri adelantó un fragmento del libro donde reflexiona sobre sus días en el poder y otros actores políticos tanto de Cambiemos como del kirchnerismo, incluyendo implícitamente a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros.

En ese fragmento, Macri evalúa que «la ex presidenta no está bien. No sé si alguna vez lo estuvo. Ya durante sus mandatos notaba un padecimiento interno muy grande. Tiene una verdad de sufrimiento muy dura, una serie de cosas no resueltas desde muy atrás que sólo ella debe saberlas».

«La psicología de cada ser humano es muy compleja. En mi caso, después de la experiencia de haber estado secuestrado opté por el psicoanálisis, precisamente, para alejarme de todo tipo de construcciones artificiales y poder entenderme todo el tiempo», dice Macri en su libro.

Y agregó: «Pero ella es una persona que hoy es toda una construcción artificial o irreal. Ella cree de verdad, se ha convencido, de que todos sus problemas con la Justicia son producto de decisiones arbitrarias de los medios y los jueces.

Jamás en mi vida me preocupé por una sola causa de ella, no hablé con ningún juez acerca de sus causas. Tal vez esto explique su permanente deseo de venganza».

En tanto, concluyó: «Ella cree de verdad, se ha convencido, de que todos sus problemas con la Justicia son producto de decisiones arbitrarias de los medios y los jueces. Jamás en mi vida me preocupé por una sola causa de ella, no hablé con ningún juez acerca de sus causas».

«´Primer tiempo´ es una invitación a renovar el compromiso que tenemos millones de argentinos con el Cambio, con el progreso y la integración a un mundo que nos ofrece oportunidades y desafíos que tenemos la obligación de aprovechar. Es mi agradecimiento a quienes me honraron con la oportunidad de llevar adelante la tarea más fascinante de mi vida», contó Macri.