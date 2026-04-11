«Los últimos meses fueron duros»: Milei admitió costos pero pidió persistir en el rumbo económico

Milei pidió paciencia, defendió los datos de su gestión y advirtió que cambiar el rumbo económico «sería dinamitar lo logrado». Reconoció que los últimos meses fueron duros pero culpó al kirchnerismo, al tiempo que cuestionó al periodismo por instalar que «todo está mal».

El presidente Javier Milei publicó este jueves un extenso mensaje en X en el que defendió su gestión económica, le pidió paciencia a la sociedad y advirtió que modificar el rumbo actual «sería dinamitar lo logrado». En el mismo texto, apuntó contra el kirchnerismo y cuestionó al periodismo por lo que calificó como un relato que contradice los datos.

«La Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico», afirmó, y rechazó que los medios insistan en que «todo está mal» cuando, según dijo, el país registra «el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años».

Al mismo tiempo, el Presidente reconoció que los procesos de mejora «no avanzan a la misma velocidad para todos» y que «los últimos meses fueron duros». Sin embargo, atribuyó esas dificultades a «las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas», quienes según su criterio «intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado», lo que implicó «tasas más altas, menor actividad y más inflación».

«Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado», concluyó.