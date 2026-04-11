Causa ANDIS: piden nueva indagatoria para Spagnuolo y otras 29 personas

La Fiscalía detectó nuevas maniobras en ANDIS por $75.000 millones y pidió indagar a 30 personas, entre ellas los máximos responsables del organismo. El esquema incluía direccionamiento de compras de medicamentos, sobreprecios y acceso de privados al sistema informático del Estado con claves de funcionarios.

El fiscal Franco Picardi solicitó que vuelvan a ser indagados Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete —número uno y dos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— junto al empresario Daniel Garbellini y otras 27 personas, ante la detección de nuevas maniobras de corrupción en el organismo. Según el requerimiento fiscal, los presuntos actos se habrían extendido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

«Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en ANDIS, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo, que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial», señaló Picardi en su presentación.

El esquema habría consistido en el direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo —denominados PACBI— hacia empresas vinculadas o allegadas, mediante la exclusión deliberada de competidores y la generación de sobreprecios. La investigación identificó 21 compulsas «reducidas» o «especiales» que sumaron más de $30.000 millones. Además, los funcionarios habrían brindado claves de usuario del sistema SIIPFIS a personas de las empresas beneficiadas para que ingresaran directamente al sistema de administración de prestaciones, afectando a beneficiarios del Programa Federal «Incluir Salud», pensiones no contributivas y personas con discapacidad.

Según Picardi, más de veinte empresarios con más de 30 firmas formaron parte del entramado, «conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian».