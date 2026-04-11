CGT contra Milei: marcha, índice propio de precios con la UBA y la batalla judicial por la reforma laboral

La CGT marcha el 30 de abril a Plaza de Mayo, denuncia que el Gobierno pone un techo a las paritarias y prepara su propio índice de precios con la UBA. La central también celebró la cautelar que suspendió 83 artículos de la reforma laboral y defiende la estrategia judicial como su principal herramienta de lucha.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este jueves una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril, en la antesala del Día de los Trabajadores, y denunció que el Gobierno «pone un techo a las paritarias» y no homologa acuerdos que superen ese límite, que según la central se ubica por debajo de la inflación.

«Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de los salarios», afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales del triunvirato, en una conferencia de prensa en la sede de Azopardo 802. El dirigente defendió «la posibilidad de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales» y enumeró las preocupaciones del sector: fuerte pérdida del poder adquisitivo, endeudamiento familiar, caída del empleo formal e informal y crecimiento del desempleo.

La CGT también anunció que elabora su propio índice de precios junto a la Facultad de Economía de la UBA, ante la desconfianza en el IPC del INDEC, que es la referencia para discutir paritarias. Sola dejó librado a cada sindicato la decisión de usarlo, aunque es de esperar que la herramienta gane terreno en las negociaciones salariales.

Sobre la reforma laboral, la central destacó que la Justicia suspendió 83 artículos que califican como «el corazón» de la norma, y reivindicó la estrategia judicial frente a quienes reclaman acciones directas más contundentes. El acto del 30 de abril tendrá formato ecuménico y multirreligioso, con un homenaje al fallecido papa Francisco.