Tragedia en el lago Lácar: murió una mujer de 76 años tras descompensarse mientras nadaba

Una mujer de 76 años murió después de ingresar a nadar al lago Lácar, en la Costanera de San Martín de los Andes. Fue retirada del agua con signos vitales y los equipos de emergencia realizaron maniobras de RCP, pero no lograron reanimarla. La Fiscalía investiga el caso como “muerte dudosa”.

Una mujer de 76 años, identificada como Ani De La Cruz Riffo, murió después de ingresar a nadar al lago Lácar, en la zona de la Costanera de San Martín de los Andes. Según las primeras reconstrucciones, la mujer entró al agua por sus propios medios y se descompensó pocos segundos después.

El episodio ocurrió a pocos metros de la escultura de Los Ciervos. Personas que se encontraban en el lugar advirtieron lo que sucedía y dieron aviso a las autoridades.

Hasta allí llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del SIEN y miembros de la Prefectura Naval Argentina. La mujer fue retirada del agua todavía con signos vitales, pero sufrió una grave descompensación una vez que llegó a la orilla.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Sin embargo, pese a las tareas de asistencia, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La identidad de la mujer fue confirmada por sus familiares. Su hijo fue quien reconoció el cuerpo en el lugar, según informó el comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén y fue caratulado como “muerte dudosa”. Ahora se aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias realizadas por personal de Criminalística, además del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Entre las hipótesis que analiza la investigación aparece la posibilidad de que la baja temperatura del agua haya provocado una reacción grave en el organismo. En esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de entre 5 y 8 grados, por lo que no se descarta que la mujer haya sufrido un cuadro de hipotermia que derivara posteriormente en un paro cardíaco.

De todos modos, esa posibilidad deberá ser confirmada o descartada por los estudios médicos correspondientes. Por el momento, no se informó que hubiera otra persona dentro del agua junto a la mujer ni que haya existido una agresión.

Las primeras actuaciones tampoco detectaron signos evidentes de violencia o indicios de intervención de terceros. La investigación continuará con los resultados de la autopsia y las demás pericias para determinar qué ocurrió exactamente antes de la descompensación y establecer la causa del fallecimiento.