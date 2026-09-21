Milei viajará a París con 12 gobernadores para buscar inversiones y mostrar respaldo político

Después de participar de la Asamblea General de la ONU, Javier Milei viajará a París para participar de una nueva edición de la Argentina Week. El Presidente estará acompañado por una comitiva de gobernadores que buscará mostrar oportunidades de inversión y una señal de respaldo político al Gobierno. Algunos mandatarios ya confirmaron su participación, mientras otros todavía evalúan el viaje.

Después de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei viajará a París para encabezar una nueva edición de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país ante empresarios y potenciales inversores europeos. La actividad está prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El Presidente viajará acompañado por una comitiva de gobernadores de distintas provincias. La Casa Rosada busca que la presencia de los mandatarios funcione también como una señal de respaldo político y de gobernabilidad, en momentos en que el oficialismo mantiene negociaciones en el Congreso por distintos proyectos.

Según la información difundida hasta ahora, entre los gobernadores que integrarán la delegación aparecen Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Leandro Zdero, de Chaco. A ellos se sumaría Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, aunque su participación todavía no había sido confirmada oficialmente.

También está previsto que Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañe al Presidente y a Karina Milei durante la gira, aunque desde su entorno tampoco habían confirmado formalmente su presencia.

La participación de los gobernadores tendrá una dimensión económica y otra política. Por un lado, los mandatarios podrán presentar proyectos y buscar inversiones para sus respectivas provincias. Por otro, el Gobierno nacional pretende mostrar ante empresarios e inversores europeos el acompañamiento de distintos sectores políticos y territoriales a su programa económico.

El viaje se producirá además mientras el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, entre otros proyectos de su agenda legislativa. En ese contexto, la presencia de gobernadores dialoguistas adquiere una relevancia adicional para la estrategia política de la Casa Rosada.

No todos los mandatarios cercanos al Gobierno participarán de la gira. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, no viajará; Martín Llaryora, de Córdoba, enviará una delegación en representación de la provincia; mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, manifestó que no participaría, aunque las gestiones para ampliar la comitiva continuaban.

La Argentina Week de París tendrá un formato similar al encuentro realizado en marzo en Manhattan. La actividad se desarrollará después de la visita de Milei a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

El objetivo oficial será presentar ante el sector privado europeo proyectos y oportunidades de negocios en Argentina. Para los gobernadores, en tanto, el encuentro representa una posibilidad de avanzar en contactos con inversores y empresarios interesados en iniciativas productivas en sus distritos.

La composición definitiva de la delegación todavía puede sufrir modificaciones, ya que algunas participaciones permanecen sujetas a confirmación oficial.