Linda Peretz denuncia que la Casa del Teatro no recibe ayuda del Gobierno Nacional

Por María Cruz*

Linda Peretz, actriz y actual directora de la Casa del Teatro, advirtió sobre la grave situación económica que atraviesa la histórica institución donde viven más de 30 artistas jubilados. En diálogo con “La Criti”, Peretz denunció que no reciben ningún tipo de asistencia por parte del Gobierno Nacional y que la ayuda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta “insuficiente”.

«Estamos siempre deficitarios. Somos muy ricos en todo, menos en plata», sostuvo Peretz, quien detalló que la Casa del Teatro enfrenta serias dificultades para solventar sus gastos básicos. “Tenemos una economía muy apretada y es muy poco lo que entra aunque siempre salimos airosos”, agregó.

Consultada sobre una posible colaboración de Amalia “Yuyito” González, ex pareja del presidente Javier Milei, Peretz explicó que nunca recibió ayuda de su parte. “Ahora me avivo, podría haberle pedido algo”, bromeó, y adelantó que no descarta solicitar donaciones tanto a González como a otras figuras del espectáculo, como Lali Espósito, para contribuir a la economía de la institución.

La Casa del Teatro recibió recientemente un impulso gracias a una gala solidaria organizada por los participantes de Gran Hermano, quienes recrearon escenas de Esperando la Carroza y lograron una importante recaudación. Sin embargo, Peretz remarcó que estos aportes no son regulares.

A sus 83 años, la directora aprovechó para reflexionar sobre la importancia de no olvidar a los artistas retirados. Recordó las palabras de Mirtha Legrand durante su homenaje “Mirtha el mito”, donde pidió no ser olvidada, y expresó: “A mí también me gustaría que no me olvidaran. Nosotros trascendemos a través de nuestro arte y trabajo”.