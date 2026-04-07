“Adornigate”: revelan nuevos préstamos por US$100 mil y crece la investigación

Revelan que Adorni recibió US$100 mil de dos acreedoras por una hipoteca. La Justicia investiga múltiples operaciones inmobiliarias y préstamos privados. El caso por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevas pruebas y testimonios.

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos elementos que profundizan la investigación en su contra. Documentación oficial revela que recibió un préstamo de 100.000 dólares de dos acreedoras particulares, en el marco de una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, la operación se realizó en noviembre de 2024 y tuvo como garantía un inmueble ubicado en Asamblea al 1100. Las acreedoras fueron Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares; ambas se desempeñan como policías.

El dato cobra relevancia porque se trata de una segunda hipoteca no bancaria sobre la misma propiedad, que había sido adquirida en 2014 mediante un crédito hipotecario. Además, la operación se concretó pocos días antes de que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, comprara una vivienda en un country.

El propio Adorni había consignado en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción la existencia de estas acreedoras, aunque hasta ahora no se conocía el origen del vínculo financiero. Según lo declarado, posee el 50% de esa deuda.

Propiedades bajo análisis

El departamento de Caballito continúa a nombre del matrimonio y actualmente está en venta. La operación original fue realizada por un valor declarado de 105.000 dólares.

En paralelo, la misma escribana —Adriana Mónica Nechevenko— intervino en otras operaciones inmobiliarias del funcionario, incluyendo la compra de una propiedad en un country y otro departamento en la calle Miró.

Sobre este último caso, trascendió que Adorni adquirió en noviembre de 2025 un inmueble de casi 200 metros cuadrados por 230.000 dólares, financiado en gran parte —unos 200.000 dólares— por las propias vendedoras, en una modalidad de crédito privado.

Avance judicial

La causa por presunto enriquecimiento ilícito está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien dispuso nuevas medidas de prueba para reconstruir el circuito de las operaciones.

Entre ellas, citó a declarar como testigo a la escribana interviniente y también al exfutbolista Hugo Morales, quien había sido propietario de uno de los inmuebles investigados antes de su venta.

El expediente busca determinar si existieron irregularidades en las transacciones, inconsistencias patrimoniales o mecanismos de financiamiento no justificados.

Por ahora, el foco está puesto en la trazabilidad del dinero y en el vínculo entre el funcionario y quienes le otorgaron los préstamos, en un caso que sigue sumando capítulos y que podría escalar en el plano político y judicial.