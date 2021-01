Lady Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional estadounidense en la toma de posesión de Joe Biden como presidente, en un traspado de poder que se concretó hoy en el Capitolio sin la presencia del mandatario saliente, Donald Trump.

Con un imponente vestido rojo enmarcado con el broche de una paloma de la paz dorada, la reconocida cantante se llevó los aplausos de todos los presentes con su sentida interpretación.

Tras la presentación de Lady Gaga, fue el turno de Jennifer López quien realizó un número musical con el que dejó un mensaje especial para la comunidad latina cuando exclamó en español: “¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”.

Vestida íntegramente de blanco, López interpretó “This Land is Your Land” y sobre el final entonó un fragmento “America the beautiful”, canción patriótica escrita por Katharine Lee Bates en 1893.

Luego de que la cantante y actriz de origen puertorriqueño se retiró del escenario montado frente al Capitolio, llegó el momento más importante de la jornada, en el que formalmente Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos.

Ambas artistas -que apoyaron la campaña de Biden y Kamala Harris- se mostraron encantadas en sus redes sociales por ser las voces principales de la ceremonia.