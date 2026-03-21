La Provincia construye en la UNViMe a cambio de tierras

En el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi y el rector Marcelo Sosa firmaron un acta de intención que define una colaboración inédita entre el Estado provincial y la casa de altos estudios. El acuerdo funciona como un intercambio: el Gobierno provincial aportará recursos técnicos, operativos y financieros para construir el módulo 1 del Campus universitario —que albergará la Escuela de Medicina y la de Ciencias de la Salud— y, a cambio, la UNViMe cederá parte del predio universitario al Estado para la construcción de viviendas del programa «Tenemos Futuro».

En los próximos 90 días, ambas partes determinarán cuántas hectáreas irán para el campus y cuántas para el programa habitacional. El rector destacó que la iniciativa nace del «afecto y apoyo» del gobernador hacia la universidad, mientras que Poggi subrayó que «están alineados los planetas» para avanzar rápido. La UNViMe también extendió el comodato con la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) para que continúe utilizando sus instalaciones hasta 2028.

El acuerdo llega en el momento en que el Gobierno provincial tiene al programa «Tenemos Futuro» como la política más ambiciosa de su gestión: el presupuesto 2026 destina más de $118 mil millones para construcción de viviendas, con meta de 2.600 soluciones habitacionales en el año. La falta de terrenos es uno de los principales cuellos de botella del plan, por lo que el acuerdo con la UNViMe podría desbloquear una cantidad importante de lotes en Villa Mercedes.