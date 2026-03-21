Drama en Rosario: un trabajador se inmoló en la empresa que le debía el sueldo

Un empleado de una empresa de logística de Rosario se atrincheró para cobrar sus haberes, resistió un intento policial de neutralizarlo y se prendió fuego. Está internado con riesgo de vida e intubado, mientras dos oficiales sufrieron quemaduras leves en el dramático episodio.

Por Alejo Pombo

Un trabajador se atrincheró en la cabina de seguridad de la empresa de transporte Expreso For Zap, en Rosario, para reclamar el pago de sus haberes, y terminó prendiéndose fuego luego de que la Policía intentara neutralizarlo con una pistola Taser. El hombre sufrió graves quemaduras y permanece internado con riesgo de vida, mientras que dos oficiales resultaron con heridas leves.

El hecho ocurrió el pasado viernes, minutos antes del mediodía, en el predio ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3.200, entre las calles Dean Funes y Garay. Personal de la Comisaría 32ª llegó al lugar tras una alerta de la empresa de alarmas y encontró al empleado atrincherado, desencajado y amenazando con incendiar el lugar. «¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más», se escucha decir al hombre en un audio mientras hablaba por teléfono con uno de sus superiores, rodeado por al menos seis uniformados.

Cuando el operativo parecía encaminado a una resolución sin mayores consecuencias, el trabajador se prendió fuego. Las llamas envolvieron su cuerpo y alcanzaron a dos agentes que ya se encontraban dentro de la garita. Entre gritos de dolor, el hombre logró descender de la estructura y fue auxiliado por bomberos, que actuaron de inmediato con matafuegos para controlar el incendio.

Hasta este jueves, el trabajador permanecía intubado en estado reservado y con riesgo de vida. Los dos policías afectados recibieron el alta tras sufrir heridas de carácter leve.

El vídeo me lo paso alguien de la policía directamente a mi y es para todos no le pongas tu logo pic.twitter.com/mAc0fvE74H — Constitución Nacional (@ConstitucinNac1) March 19, 2026