Por Alejo Pombo

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentó un proyecto de ley para crear una comisión de expertos «más amplia y plural» que asesore al Presidente en la lucha contra la pandemia.

«Durante la primera ola de COVID- 19 el Gobierno nacional convocó a un comité de expertos dominado por médicos infectólogos. Este comité ofreció una mirada parcial y limitada del fenómeno complejo que supone la pandemia», se quejó Negri.

En los fundamentos de la iniciativa, consideró que «es evidente, entonces, que, si no se cambia el proceso, si no aprende de los errores, no se puede esperar resultados diferentes de cara a esta segunda ola, que pareciera querer golpear más fuerte que la primera».

«Es hora de que la pandemia sea abordada como lo que es: un problema multidimensional, sistémico y que no distingue banderas políticas. Es por eso que se necesita un comité de expertos independientes que asesore al gobierno desde diferentes aristas», resaltó Negri.

El proyecto de ley crea la «Comisión Asesora para el Abordaje de la Pandemia del Virus SARSCOV2, con carácter consultivo, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación».

Según propone el artículo 4, «la misma será integrada por expertos académicamente prestigiosos y con reconocida e intachable trayectoria dentro del ámbito de su sapiencia y deberá respetarse en su conformación la representación federal y la paridad de género».

Las áreas de trabajo deberán dividirse en equipos a efectos de contemplar las siguientes temáticas: Salud; Educación; Economía y Trabajo; Comunicación; Psicología/ salud mental; Ciencias sociales; Tecnología y ciencia de datos.

«Si bien nuestro sistema de salud no colapsó durante la primera ola del modo en que vimos caer a los sistemas de Europa, Estados Unidos o Brasil, y pudo prepararse en los primeros meses de la cuarentena, el profundo déficit en la implementación de políticas activas de testeo, rastreo, y aislamiento de casos hizo imposible ganarle la pulseada a la pandemia y doblegar la curva», indicó el cordobés.