La morosidad familiar llegó a su nivel más alto desde 2004 y sube por decimosexto mes consecutivo

La morosidad de las familias argentinas en el sistema financiero alcanzó en febrero su nivel más alto desde 2004, con una tasa del 11,2%, según estimaciones de la consultora 1816 a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central.

La morosidad de las familias argentinas en el sistema financiero alcanzó en febrero su nivel más alto desde 2004, con una tasa del 11,2%, según estimaciones de la consultora 1816 a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central. Es el decimosexto mes consecutivo de suba, en un contexto donde la irregularidad total del sector privado trepó al 6,7%.

El dato contrasta con los indicadores macroeconómicos que el Gobierno celebra. «Hay una economía con récord de PBI e incluso con récord de consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad», señaló el informe. Los analistas de 1816 refuerzan el diagnóstico: el desempleo creció en 2025, el salario real privado de enero fue el más bajo en 18 meses y los sectores más intensivos en mano de obra —industria, construcción y comercio— dan muestras de debilidad, mientras agro, energía y minería crecen con fuerza.

La mora subió en 28 de los 30 principales bancos que explican más del 95% de los créditos a familias. Pero el problema también se extiende a las entidades no bancarias: la irregularidad en financiaciones de billeteras virtuales y similares creció más de 2 puntos en febrero y llegó al 29,9%, en un segmento que representa el 17% del crédito total a familias.

Las tasas de interés agravan el cuadro. El costo de los préstamos personales en bancos ronda el 70% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva cercana al 100% anual, sin contar comisiones, seguros ni impuestos. Ese nivel está en máximos para los últimos diez años en relación a la tasa de referencia del Banco Central.