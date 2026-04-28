Jaldo rechaza la eliminación de las PASO: Crecen las críticas a Milei

El gobernador de Tucumán criticó la reforma electoral del Gobierno nacional y rechazó la eliminación de las PASO.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionó la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei y se manifestó en contra de la eliminación de las PASO.

“El Gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral”, afirmó el mandatario, al criticar los cambios promovidos desde la Casa Rosada.

En ese sentido, defendió la vigencia de las primarias al considerar que constituyen una herramienta clave para la organización interna de los partidos y la participación ciudadana. “Permiten que cualquier ciudadano pueda presentarse y competir dentro de su espacio”, sostuvo.

Jaldo advirtió que su eliminación perjudicaría tanto a las fuerzas políticas como a los votantes. “Es en perjuicio de todos los partidos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, expresó.

El proyecto oficial no solo contempla la supresión de las PASO, sino también la implementación de la Boleta Única, la denominada Ficha Limpia y modificaciones en el financiamiento de los partidos, lo que generó resistencias en distintos sectores del arco político.

En ese marco, el gobernador endureció su postura y calificó la iniciativa como “un traje a medida de La Libertad Avanza”, al tiempo que su posición se sumó a las críticas de otros mandatarios como Raúl Jalil y al rechazo de espacios como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Finalmente, adelantó que llevará el debate al ámbito del Partido Justicialista de su provincia, donde convocará al Consejo partidario para definir una postura formal frente a la reforma electoral que impulsa el oficialismo nacional.