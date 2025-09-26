La Mona Jiménez hizo historia en Potrero de los Funes con “El Baile Más Grande del Universo”

Miles de fanáticos de todo el país celebraron la llegada de la primavera junto al Rey del Cuarteto en San Luis. El show, que quedará registrado en un documental, marcó un hito cultural y turístico para la provincia.

Por maría Cruz*

El inicio de la primavera en San Luis tuvo un protagonista indiscutido: Carlos “La Mona” Jiménez, quien este sábado 20 de septiembre llevó por primera vez fuera de Córdoba su espectáculo más emblemático, “El Baile Más Grande del Universo”, en el escenario natural de Boxes de Potrero de los Funes.

La fiesta reunió a miles de personas de todas las provincias argentinas, consolidando a Potrero como nuevo epicentro del cuarteto y de los grandes eventos masivos.

Una multitud bajo el ritmo del tunga tunga

La jornada comenzó con La T y la M, banda que encendió al público desde las 19:45 pese a una breve llovizna. A las 22:19, el Rey del Cuarteto apareció en escena con “Una mañana un nuevo sol” y desplegó una lista de clásicos que incluyó “El federal”, “El Bum Bum”, “Quién se ha tomado todo el vino” y “Beso a beso”.

Jiménez, emocionado, le habló a la multitud con frases que quedarán grabadas en la memoria de los presentes:

“San Luis, yo te voy a querer hasta el día que me muera”.

Escenario imponente y bienvenida a la primavera

La producción montó un despliegue técnico de 30 metros de escenario, 200 luces robóticas, pantallas de última generación y barras de bebidas de más de 160 metros. A las 23:53, La Mona hizo una pausa y regresó pasados los primeros minutos del 21 de septiembre para recibir la primavera con media hora extra de música y un cierre apoteósico con “Solo contigo”, luces y lluvia de papeles de colores.

Impacto cultural, turístico y documental

El evento movilizó a bares, food trucks y hoteles de la provincia, que trabajaron a pleno ante la llegada de visitantes de distintas provincias. Además, el recital será parte del documental oficial sobre la vida de La Mona, actualmente en producción, que busca inmortalizar la vigencia y energía del Mandamás a sus 74 años.