La inflación de abril fue del 2,6% y quebró la racha alcista

La inflación de abril fue del 2,6% y mostró una desaceleración respecto de marzo, según informó el INDEC. El costo de vida acumuló un 12,3% en el primer cuatrimestre de 2026 y el índice interanual se ubicó en 32,4%. El Gobierno celebró el dato y el mercado espera una baja gradual en los próximos meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de abril fue del 2,6%, una cifra que confirmó la desaceleración proyectada por consultoras privadas y analistas del mercado. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.

El dato representó una baja respecto de marzo, cuando la inflación había alcanzado el 3,4%, y cortó una tendencia de subas consecutivas que se mantenía desde mayo de 2025.

Según el informe oficial, la división que registró el mayor aumento mensual fue Transporte, con una suba del 4,4%, impulsada principalmente por ajustes en tarifas y servicios vinculados a movilidad. En el otro extremo, Recreación y cultura mostró el menor incremento, con apenas 1%.

Tras conocerse el índice, el presidente Javier Milei celebró el resultado a través de sus redes sociales. “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, escribió en X.

En la previa de la publicación del IPC, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central ya había anticipado una inflación del 2,6% para abril. Además, proyectó una desaceleración gradual para los próximos meses: 2,3% en mayo, 2,1% en junio y 2% en julio.

El dato nacional también quedó en línea con la inflación de la Buenos Aires, difundida días atrás por el Instituto de Estadística y Censos porteño. En ese distrito, el IPC de abril fue del 2,5%, por debajo del 3% registrado en marzo.

Aun así, el acumulado anual continúa mostrando presión sobre los precios. De acuerdo con el informe del INDEC, el índice del primer cuatrimestre llegó al 12,3%, mientras que la inflación interanual permaneció por encima del 30%.

Analistas privados señalan que la desaceleración estuvo vinculada a una moderación en los aumentos regulados, cierta estabilidad cambiaria y una menor presión sobre alimentos durante abril. Sin embargo, advierten que el comportamiento del dólar, las tarifas y el escenario electoral seguirán siendo factores determinantes para la evolución de los precios en el segundo semestre.

En las próximas semanas, el mercado seguirá de cerca los nuevos datos de actividad económica, consumo y salarios para evaluar si la desaceleración inflacionaria logra consolidarse en los meses previos a las elecciones legislativas.