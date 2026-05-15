Escándalo en el juicio por Maradona: Gianinna insultó a Luque y se suspendió todo

l juicio por la muerte de Diego Maradona terminó este jueves en medio de un fuerte escándalo. Gianinna Maradona insultó a Leopoldo Luque tras la exhibición de imágenes de la autopsia del exfutbolista, sufrió una descompensación y la audiencia debió ser suspendida por decisión del tribunal.

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a quedar envuelto en un clima de máxima tensión este jueves, luego de que Leopoldo Luque exhibiera imágenes vinculadas a la autopsia del exfutbolista y provocara una fuerte reacción de Gianinna Maradona, quien terminó descompensada. La audiencia fue suspendida tras un pedido de cuarto intermedio realizado por el abogado Fernando Burlando.

El episodio ocurrió cerca de las 17, durante la sexta declaración de Luque ante el tribunal. Según trascendió, el neurocirujano buscaba responder consultas relacionadas con la autopsia practicada a Maradona en 2020 y decidió mostrar un video vinculado al procedimiento forense.

La situación generó una inmediata reacción de Gianinna, que insultó al médico en plena sala. Tras el cruce verbal y en medio de un clima de tensión, la hija del exjugador sufrió una crisis emocional y necesitó asistencia médica.

“La víctima está en crisis, tiene todo el derecho a estar presente en este juicio por situaciones que son evidentes y voy a pedir un cuarto intermedio hasta que se reponga”, sostuvo Burlando frente al tribunal. “La situación fue muy violenta. Gianinna nunca lo había visto”, agregó el letrado.

Ante el episodio, los jueces resolvieron suspender la audiencia y reprogramar para el próximo martes la continuidad de la declaración de Luque. También quedó postergada la exposición del psicólogo Carlos Díaz, quien debía declarar durante la misma jornada.

Horas antes había prestado testimonio el médico Mario Schiter, profesional que acompañó a Maradona durante parte de su tratamiento en Cuba en la década de 1990 y que participó de la autopsia realizada tras su muerte, a pedido de Claudia Villafañe.

Schiter explicó ante los jueces que no tuvo contacto con Maradona desde 2004 hasta noviembre de 2020, cuando fue convocado por Swiss Medical para brindar su opinión sobre el cuadro de “excitación psicomotriz” que atravesaba el exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre.

“Pregunté si podía entrar a darle un abrazo y me dijeron que preferiblemente no”, declaró el médico, quien además aseguró que en aquel momento no conocía a Luque ni sabía quién era el médico de cabecera de Maradona.

Durante su exposición, Schiter sostuvo que el equipo médico consideraba que el exjugador no tenía alta clínica, aunque sí podía recibir alta hospitalaria para continuar tratamiento en otro dispositivo médico. Según explicó, no coincidían plenamente con el esquema de internación domiciliaria que finalmente se implementó.

El especialista ya había declarado en el primer debate oral por la muerte de Maradona, proceso que terminó anulado tras el escándalo generado alrededor del documental “Justicia Divina” y la actuación de la exjueza Julieta Makintach.

La causa investiga las presuntas responsabilidades médicas en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y tiene como imputados a varios integrantes del equipo de salud que estuvo a cargo de su tratamiento en los días previos al fallecimiento.