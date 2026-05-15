Los argentinos volvieron al dólar y duplicaron las compras en abril

La compra de dólares para ahorro se disparó en abril y alcanzó USD 1.500 millones, el nivel más alto desde fines de 2025. La baja de tasas, el retroceso del dólar y la incertidumbre política volvieron a impulsar la dolarización de los pequeños ahorristas.

La compra de dólares para ahorro volvió a acelerarse en abril y alcanzó el nivel más alto desde diciembre de 2025. Según el Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central, las personas físicas adquirieron USD 1.500 millones en el mercado oficial, casi el doble de los USD 800 millones registrados en febrero y marzo.

El repunte se produjo en un contexto de caída del tipo de cambio, reducción de las tasas de interés y creciente cautela de los ahorristas frente al escenario político y electoral.

De acuerdo con los datos oficiales, el dólar mayorista acumula una baja cercana al 4,5% en lo que va de 2026, mientras que la inflación del primer cuatrimestre se ubicó en torno al 11,6%. En paralelo, los rendimientos en pesos siguieron perdiendo atractivo: la tasa de referencia para plazos fijos descendió desde el 35% anual en enero hasta niveles cercanos al 22,5% en mayo.

El informe del Banco Central contempla únicamente las compras de divisas realizadas por personas físicas dentro del mercado formal con fines de ahorro. No incluye operaciones del dólar informal ni movimientos corporativos o financieros de empresas.

La dinámica de dolarización cambió de manera significativa luego del levantamiento del cepo cambiario implementado en abril de 2025. Hasta ese momento, la demanda minorista se mantenía contenida, con compras mensuales que oscilaban entre USD 200 millones y USD 900 millones.

Tras la flexibilización del mercado cambiario, la demanda de dólares creció de forma sostenida y alcanzó un promedio mensual cercano a los USD 2.500 millones durante los meses previos a las elecciones legislativas del año pasado.

El pico se produjo en septiembre de 2025, cuando las compras de dólares para ahorro llegaron a USD 4.500 millones. Analistas del mercado vincularon ese salto con la incertidumbre política generada tras la derrota del oficialismo bonaerense frente a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Luego de las elecciones nacionales de octubre, la demanda de cobertura cambiaria se moderó y las compras mensuales se estabilizaron cerca de los USD 1.000 millones.

Sin embargo, el rebote registrado en abril volvió a despertar preocupación entre economistas y operadores financieros. Aunque todavía lejos de los máximos del año electoral, la fuerte suba respecto de los meses previos refleja un cambio de comportamiento entre los pequeños ahorristas.

En el mercado también señalan que la combinación entre tasas reales más bajas y expectativas de volatilidad política suele impulsar la búsqueda de refugio en moneda extranjera, especialmente en períodos de mayor incertidumbre.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró además que consultoras y bancos privados esperan una aceleración gradual del tipo de cambio hacia el segundo semestre, otro factor que alimenta la demanda de divisas.