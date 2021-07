Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada a las máximas autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a pocos días de que se conmemore el 27 aniversario del atentado terrorista contra la sede de la entidad.

«Repasamos temas de agenda», indicó el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada.

En ese marco, el titular de la entidad puntualizó: «Charlamos sobre como la causa AMIA sigue siendo todavía un dolor para la sociedad argentina y qué podemos hacer en aras de poder aprehender a los que están sindicados como los responsables».

«Hablamos de distintas iniciativas respecto del estado de entidades terroristas que está vigente y algunos embargos vigentes sobre los que están sindicados como autores del hecho», resaltó.

Además, Eichbaum afirmó que también dialogaron con el jefe de Estado sobre «alguna cuestión vinculada con el seguimiento de los que estaban acusados que tienen movimientos afuera, en lugares que los protegen, en aras de poder ser proactivos en el intento de que se puedan ejecutar las alertas rojas».

Consultado respecto de si AMIA pedirá postergar la audiencia judicial prevista para mañana por el memorándum con Irán, para que no coincida con el acto de aniversario del atentado, respondió: «Es un juicio en el que la AMIA no es querellante, así que no tenemos nosotros parte ni opinión sobre las audiencias que se fijan o se dejan de fijar».

En esa línea, indicó que durante la charla con Alberto Fernández le reiteraron la invitación a participar del acto central por el 27 aniversario del atentado terrorista.

«El Presidente antes de ser Presidente ha participado en muchas oportunidades. Ha tenido presencia como también lo hicieron otros dirigentes de todo el arco político de la Argentina», agregó.

Durante el encuentro, se descubrió una placa que forma parte de un proyecto para recordar a las 85 personas asesinadas en el atentado y que, en este caso, recuerda a Sebastián Barreiros, la víctima más pequeña que falleció en el atentado.

En ese sentido, Eichbaum expresó: «Era un nene de 5 años que le había dicho a su maestra que cuando creciera quería ser Presidente para poder pagarle mucho dinero a los jubilados».

«Preparamos una placa el año pasado contando esta historia para ponerla en la puerta del despacho de Presidencia, y el Presidente aceptó», relató.