Adorni se defendió en el Congreso y descartó renunciar

Manuel Adorni negó haber cometido delitos, aseguró que no renunciará y defendió su gestión ante el Congreso en una sesión tensa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su primer informe de gestión ante el Congreso y se defendió de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, en una sesión que se extendió por casi siete horas.

“Quiero dejarles en claro que no voy a renunciar”, afirmó el funcionario, quien también sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

El informe se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, con la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y varios ministros, que siguieron la exposición desde los palcos en señal de respaldo.

Durante su discurso inicial, Adorni repasó los principales ejes de la gestión y defendió el rumbo económico, al tiempo que reconoció que los resultados aún no impactan plenamente en la vida cotidiana. En ese sentido, afirmó que el país “ya pasó la peor parte de la tormenta” y vinculó las dificultades a factores políticos y económicos heredados.

En relación a las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete sostuvo que no existieron irregularidades en los viajes cuestionados ni en la participación de su esposa en actividades oficiales, y remarcó que su situación patrimonial será aclarada en sede judicial.

Además, cuestionó a la oposición por las críticas y aseguró que su presencia en el recinto responde al cumplimiento de sus obligaciones institucionales.

Tras la exposición inicial, los distintos bloques legislativos formularon preguntas en tres tandas, muchas de ellas centradas en las investigaciones en curso.

Lejos de ceder ante la presión, Adorni reafirmó su continuidad en el cargo y destacó la confianza depositada por el Presidente, en un escenario político atravesado por la tensión y el debate parlamentario.