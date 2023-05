Kicillof: «La derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto; Ajustar»

Por Ale Pombo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que «la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, que es ajustar» e ironizó al señalar que «cambian los globitos de colores por cartuchos de dinamita».

Al encabezar la inauguración del Hospital Central de Alta Complejidad de Pilar, el referente del Frente de Todos indicó que «la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto: ajustar».

En ese marco, el ex ministro de Economía subrayó que la oposición gobernó «horriblemente mal» y «no dejaron nada para el pueblo argentino, porque se la fugaron, se la llevaron».

«Éso es afano, choreo: endeudarnos a nosotros y enriquecerse ellos», lanzó Kicillof, quien manifestó que «el Fondo (Monetario Internacional) pide ajuste, devaluación y así acompaña a los sectores de poder de la Argentina, al sector financiero internacional».

Y agregó: «Hay que tener en cuenta de dónde venimos y quiénes produjeron los condicionamientos que hoy tiene la economía y el país».

Tras acusar a la oposición de tener un «profundo desconocimiento de lo que es la Provincia», el gobernador bonaerense envió un fuerte mensaje: «Les pido que no impidan, que no bloqueen, que no arruinen a un Gobierno que sí trabaja para los intereses del pueblo».

En ese sentido, Kicillof llamó a «luchar por lo que falta» y recordó que en las elecciones de 2019 «el pueblo de la Provincia le dijo ´no´ a la derecha y ´no´ al neoliberalismo».

«No queremos menos derechos. No queremos dinamita. Queremos seguir construyendo», finalizó el mandatario provincial, quien estuvo acompañado en el acto por los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y de Salud, Carla Vizzotti; su par provincial, Nicolás Kreplak; y el intendente local, Federico Achaval.