Kicillof inauguró el ciclo lectivo 2023 en la provincia

Por Ale Pombo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el acto de inicio al ciclo lectivo 2023 al tiempo que inauguró la apertura del Jardín de Infantes N° 992 en La Plata y lo hizo rodeado desde el patio de la nueva la institución que albergará a 250 alumnos.

Se estima que en la provincia inician este miércoles 5.200.000 estudiantes que serán formados por 400.000 docentes y 80.000 auxiliares que trabajan en 22.000 escuelas.

«Hoy, 1° de marzo, primer día de clase celebramos, sin ninguna dilación, sin ninguna demora, sin ningún inconveniente», señaló el gobernador. Además, aseguró que el sistema educativo de Buenos Aires podría configurar la cuarta provincia más grande de la Argentina.

Además, se hizo eco de las críticas de algunos dirigentes de la oposición, como el diputado Diego Santilli, quien vinculó el acuerdo paritario docente con «la buena relación» existente entre el titular del Suteba, Roberto Baradel, y el mandatario provincial.

«Muchos decían que en la Provincia no hay conflicto educativo porque hay un vínculo con quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y quienes tienen la responsabilidad de representar a los docentes», expresó Kicillof, y continuó: «Este año, al igual que los restantes, las clases empiezan en tiempo y forma porque vinimos a recuperar el salario de los trabajadores de la Educación».

En la misma línea, enfatizó: «Si querés que empiecen las clases, probá con no sacarle salarios a los docentes, con abrir escuelas, discutir los programas, con construir una educación pública para todos y todas».

«Algunos hablaban de caer en la escuela pública y acá tenemos a docentes, chicos y familias y están viniendo acá, donde había un descampado. No sé cuán ignorante y desalmado podés ser en decir que caés en la educación pública», subrayó el mandatario provincial, quien estuvo junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y la directora del establecimiento, Fernanda De Napoli.

En otro pasaje de su discurso, Kicillof precisó que hubo cambios en el régimen educativo y en los contenidos, y prometió «transformar todos los niveles para tener una mejor educación».

También, destacó que, en términos de obra pública, se inauguraron 148 edificios educativos en los tres años de su gestión.

«A los que odian lo público y el Estado, los invitamos a que vengan a pasar un día con los chicos y los maestros, a ver si pueden seguir odiando todavía. Lo único que se ve en la escuela pública, más allá de la transformación educativa, es a 5,2 pibes y pibes que van a dar y recibir amor», manifestó en el acto de inauguración.

Por último, el gobernador bonaerense dio inicio al ciclo lectivo y declaró: «Sin derecho no hay libertad. Hablan de la libertad y sin derechos no hay oportunidades y sin oportunidades no hay libertad. Aguante la escuela pública».

A su turno, Alberto Sileoni agradeció a los docentes por su trabajo y apeló al compromiso de los familiares para que se involucren en la educación de los estudiantes. Además, garantizó la cotidianidad de clases a pesar de los factores climáticos.

«Les vamos a pedir que les exijan a estas maestras y hablen.

Habrá clases todos los días: 40° de calor, clases; se cae el mundo, clases; cuando se cayó el mundo, la escuela quedó de pie, o sea, a todas las escuelas bonaerenses se viene todos los días de todos los meses del año», concluyó.