Por Alejo Pombo

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá hoy de manera presencial para acordar estrategias y analizar la realidad del país, en momentos de fuertes internas, especialmente dentro del PRO.

Según pudo saberse, el encuentro semanal de los dirigentes del frente opositor tendrá lugar hoy a las 18.

Se espera que asistan los referentes habituales de la Mesa: el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el auditor Miguel Ángel Pichetto; los senadores Martín Lousteau y Luis Naidenoff; y los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López.

Será el segundo encuentro del año cara a cara, ya que por la pandemia sólo se habían reunido de forma presencial en abril pasado.

En los últimos días, la interna se calentó a la luz de las diferencias dentro del PRO por las candidaturas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

El principal enfrentamiento está dado entre Bullrich y el sector que integran Rodríguez Larreta y Vidal, ya que la ex gobernadora no definió si será candidata, pero no descarta volver a la Ciudad, donde la presidenta del PRO quiere encabezar.

Esa situación despertó la tensión, ya que Bullrich salió a decir públicamente que «no ayuda» al espacio la posibilidad de que la ex gobernadora regrese a Capital.

«Mauricio (Macri) cree que lo mejor es que yo sea candidata en la Provincia y yo he escuchado a todos los miembros de mi partido. Por supuesto que al final la decisión la voy a tomar yo pensando en que es mejor para la gente, para mi espacio y en último término para mí, no las voy a tomar en beneficio o en contra de nadie», afirmó Vidal en las últimas horas en declaraciones radiales.

Si bien dijo que siempre estará «agradecida» con el ex mandatario, aclaró: «En Juntos por el Cambio en general no hay jefaturas, hay varios liderazgos, entre ellos el de ex presidente, pero no hay jefes y yo creo que eso le da fortaleza al espacio».

En el mismo sentido se expresó el presidente de la UCR y consideró que «está claro» que Mauricio Macri «no es el líder único» de Juntos por el Cambio.

«Hoy día, su papel es contribuir a la unidad. Y lo veo contribuyendo en ese sentido. No lo veo mal, más allá de si a alguno le gustan algunas de sus declaraciones y apariciones.

En general contribuye a la unidad.

Pero no es el líder único, eso está claro», afirmó Cornejo en diálogo con «Lado P», por Radio Rivadavia.

En este sentido, el mendocino sostuvo que en Juntos por el Cambio prima en la actualidad una lógica «mucho más horizontal» en la coalición opositora que la que existía cuando Cambiemos gobernaba.

«No hay un único líder en Juntos por el Cambio. Hay varios y nadie que se imponga por encima de otros. Ni Macri ni nadie. Hay una conversación mucho más horizontal que la que había en el gobierno de Macri», insistió.