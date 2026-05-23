El gesto de un vecino desató tensión en un acto oficial

Un vecino exhibió un cartel frente a Claudio Poggi durante una entrega de escrituras en Villa Mercedes y reivindicó las políticas de vivienda de Alberto Rodríguez Saá y Adolfo Rodríguez Saá. El episodio generó tensión y se viralizó en redes.

Un acto oficial encabezado por el gobernador Claudio Poggi en Villa Mercedes terminó atravesado por un gesto político que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante una entrega de escrituras, un vecino exhibió un cartel en el que reivindicaba las políticas habitacionales impulsadas por las gestiones de Alberto Rodríguez Saá y Adolfo Rodríguez Saá.

El protagonista del episodio fue Rubén Lemos, óptico y abogado, quien recibió la documentación de su vivienda junto a su familia y aprovechó el momento para expresar públicamente su postura política frente al mandatario provincial.

La escena quedó registrada en fotografías y videos que comenzaron a circular rápidamente en redes, donde se observó la reacción de sorpresa e incomodidad de parte del entorno oficial.

Según relató el propio Lemos, la decisión de mostrar el cartel surgió como una manera de reconocer las políticas públicas de gobiernos anteriores vinculadas al acceso a la vivienda.

“Yo veía que el gobernador actual se adjudicaba permanentemente obras que beneficiaban a nuestra gente y sabía que eran obras de gestiones anteriores”, explicó.

El vecino sostuvo además que no buscó provocar un conflicto ni generar una situación violenta durante el acto.

“Lo hice sin faltar el respeto. Simplemente agradeciendo las políticas públicas que llevaron adelante Alberto y Adolfo”, señaló.

De acuerdo con su relato, el intercambio con Poggi fue breve y sin confrontación directa.

“Cuando me entregan la escritura saco el cartel y agradezco las políticas públicas de Alberto y Adolfo. Él leyó, sonrió, me dio unas palmaditas y siguió”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que algunos funcionarios presentes reaccionaron con nerviosismo e intentaron retirarlo del lugar apenas exhibió el mensaje.

“Algunos gritaban ‘sáquenlo’ y otros me decían que no era el lugar”, recordó Lemos.

También denunció que en un primer momento intentaron tomarlo del brazo para apartarlo del escenario, aunque remarcó que logró retirarse “con tranquilidad”.

El episodio volvió a exponer la tensión política que atraviesa actualmente la provincia de San Luis, marcada por el enfrentamiento entre el oficialismo de Poggi y sectores vinculados al histórico espacio político de los Rodríguez Saá.

Lemos aprovechó además para reafirmar su apoyo al exgobernador Alberto Rodríguez Saá y cuestionó el rumbo económico y político de la actual gestión provincial.

“Nuestra provincia creció gracias a un proyecto político de bienestar que yo quiero que vuelva”, sostuvo.

La imagen del cartel se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del acto y generó repercusiones tanto en el ámbito político local como en redes sociales.