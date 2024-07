Jorge Lanata muestra leve mejoría, aunque se encuentra «traqueostomizado y con asistencia ventilatoria mecánica»

El Hospital Italiano emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del periodista Jorge Lanata, quien permanece internado desde el 14 de junio. Según el informe, Lanata presenta una «leve mejoría del cuadro clínico general».

“El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires con leve mejoría del cuadro clínico general”, señala el comunicado del centro de salud, compartido por Elba Marcovecchio, esposa del periodista, en su cuenta oficial de Instagram.

El parte médico detalla que Lanata está “traqueostomizado y con asistencia ventilatoria mecánica con bajo requerimiento de soporte”. Además, “presenta mejoría de la función renal, está hemodinámicamente compensado, sin necesidad de drogas vasoactivas ni antibioticoterapia”. El comunicado concluye informando que “continúa en proceso de descomplejización, con respuesta neurológica adecuada a los estímulos”.

El documento lleva las firmas de los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital.

Antecedentes del cuadro clínico

En un comunicado anterior, el Hospital Italiano había informado que Lanata sufría una infección urinaria, la cual estaba siendo tratada con antibióticos. El periodista estaba en “buen estado general, estable, con asistencia ventilatoria mecánica, hemodinámicamente compensado, con leve deterioro de la función renal y sin necesidad de soporte artificial”.

Historia clínica reciente

Jorge Lanata, conocido por su trabajo en Página 12, Día D y «Periodismo para todos», fue internado el 14 de junio tras sufrir un infarto durante un estudio médico programado. Esta es su segunda hospitalización en 2024; en abril, fue ingresado en la Fundación Favaloro por una insuficiencia respiratoria. En noviembre del año pasado, también estuvo internado por una neumonía, sumando un año complicado en términos de salud.

A mediados de 2023, Lanata estuvo hospitalizado casi un mes en la misma clínica debido a una infección urinaria bacteriana. En su regreso al aire, Lanata relató: “Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente, de ese mes, no me acuerdo nada. Es un mes que nunca voy a recuperar”.

Estado actual y perspectivas

La leve mejoría de Jorge Lanata ofrece esperanza a sus seguidores y familiares. El periodista continúa recibiendo atención médica intensiva y muestra signos de progreso en su recuperación.