Javier Milei nombra a Emilio Ocampo como presidente del Banco Central en caso de ganar las elecciones

Por Ale Pombo

El candidato a la presidencia de La Libertad Avanza, Javier Milei, reveló que Emilio Ocampo sería el presidente del Banco Central en su gobierno, aunque su misión sería cerrar la entidad. Milei ha propuesto la eliminación del Banco Central en su plataforma política.

«Emilio Ocampo será el presidente del Banco Central y lo cerrará», declaró Milei en una entrevista radial. Además, Milei indicó que Ocampo está preparando un plan para dolarizar la economía en caso de que gane las elecciones.

Emilio Ocampo es profesor de Finanzas e Historia en el CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina) e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Estados Unidos.

Milei también habló sobre su enfoque económico y mencionó la necesidad de desarmar las Leliqs (Letras de Liquidez) y reducir la base monetaria, aunque reconoció que este proceso llevaría tiempo debido a las transacciones y ajustes necesarios.

En cuanto a la ciencia y la investigación, Milei anunció que Daniel Salamone, un médico veterinario especializado en clonación, lideraría el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en su gobierno. Milei describió el CONICET como una «oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron aquellos que escriben tonterías».

Carolina Píparo, la candidata a gobernadora bonaerense de Milei, también anunció que Salvador Baratta sería su ministro de Seguridad para la provincia. Píparo, quien fue víctima de una salidera bancaria en 2010 que resultó en la muerte de su hijo, enfatizó la importancia de abordar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Baratta destacó su experiencia policial y su compromiso de devolver la seguridad a la comunidad.