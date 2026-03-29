Israel bombardeó infraestructura naval en Teherán y escala el conflicto con Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron instalaciones navales en Teherán, mientras Irán lanzó misiles contra Tel Aviv, donde se confirmó al menos una víctima fatal.

Por Alejo Pombo

Las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron una nueva ofensiva aérea sobre Teherán, con ataques dirigidos contra la infraestructura estratégica vinculada al desarrollo tecnológico-militar iraní, en el marco de la escalada del conflicto regional.

Según reportes difundidos tras la operación, los bombardeos tuvieron como objetivo la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán, complejo considerado clave dentro del sistema de defensa de la República Islámica. En el lugar se concentran tareas de investigación y producción de buques, submarinos y sistemas avanzados de armamento marítimo.

Fuentes citadas por la Agencia Noticias Argentinas señalaron que las explosiones se prolongaron durante varios minutos y generaron densas columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital iraní, lo que evidenciaría daños en la infraestructura atacada.

Israel anticipa más ataques

El portavoz de las fuerzas israelíes, el contraalmirante Daniel Hagari, advirtió que la ofensiva continuará en las próximas horas con ataques dirigidos a “componentes críticos” de la estructura militar iraní.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, los planes operativos contemplan nuevas acciones destinadas a afectar la capacidad de respuesta y el desarrollo tecnológico del sistema de defensa de Irán.

Misiles iraníes sobre Israel

La ofensiva israelí se produjo tras un ataque con misiles balísticos lanzado desde Irán hacia el centro de Israel, que impactó en el área metropolitana de Tel Aviv.

En ese episodio se confirmó la muerte de Vyacheslav Vidmant, un ciudadano de 52 años que fue alcanzado por submuniciones de una ojiva de racimo mientras se encontraba fuera de un refugio antiaéreo.

El ataque dejó además varios heridos y obligó a un despliegue de los servicios de emergencia en al menos seis puntos donde se registraron impactos o caída de fragmentos tras la intercepción de proyectiles.

También se reportaron heridos leves en el sur del país debido a metralla y restos metálicos derivados de las intercepciones del sistema de defensa aérea israelí.

La dinámica de represalias cruzadas profundiza la tensión regional, con bombardeos sobre instalaciones estratégicas en Teherán y ataques con misiles contra zonas urbanas en Israel, en un escenario de creciente incertidumbre en Medio Oriente.