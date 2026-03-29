EEUU envía 3.500 marines a Medio Oriente y escala la tensión con Irán

El United States Central Command confirmó el arribo de 3.500 marines a Medio Oriente, mientras Irán aseguró haber atacado un caza F-16 Fighting Falcon y un dron MQ-9 Reaper de Estados Unidos.

Por Alejo Pombo

El United States Central Command (CENTCOM) anunció el despliegue de una fuerza operativa compuesta por 3.500 infantes de marina y marineros en Medio Oriente, en el marco de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

Según informó el comando militar, los efectivos llegaron a bordo del buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA-7), que funciona como nave insignia del Grupo de Alerta Anfibio Tripoli / 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. El despliegue incluye aeronaves de transporte y combate, además de capacidades de asalto anfibio y operaciones tácticas.

El CENTCOM indicó que la llegada forma parte de un refuerzo más amplio de fuerzas estadounidenses en la región, con unidades preparadas para ejecutar ataques desde el mar, operaciones terrestres rápidas, evacuaciones o el aseguramiento de posiciones estratégicas.

Medios internacionales señalaron además que el Departamento de Defensa de Estados Unidos evalúa enviar hasta 10.000 soldados adicionales, lo que ampliaría la presencia militar norteamericana. Estas tropas se sumarían a unos 5.000 marines y a unidades aerotransportadas de la 82nd Airborne Division ya desplegadas en la región.

Irán afirma haber atacado aeronaves estadounidenses

En paralelo, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán aseguró que su defensa aérea alcanzó un caza F-16 Fighting Falcon y un dron MQ-9 Reaper estadounidenses en el sur del país.

El anuncio fue difundido a través de Sepah News, medio oficial del cuerpo militar iraní, que señaló que el ataque formó parte de una operación de represalia con misiles y drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el CENTCOM confirmó que un F-16 Fighting Falcon participó en operaciones de combate y aterrizó posteriormente en una base en Medio Oriente, aunque no informó daños en la aeronave.

Escalada militar en la región

El despliegue estadounidense y los reportes de enfrentamientos aéreos se producen en medio de la creciente tensión tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero contra objetivos iraníes.

Desde entonces, Irán y aliados regionales respondieron con acciones contra intereses estadounidenses e israelíes en distintos puntos de Medio Oriente, elevando el riesgo de una confrontación de mayor escala.