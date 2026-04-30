Imputaron a los responsables del derrumbe en Parque Patricios

La Justicia imputó a los dueños y técnicos de la obra por el derrumbe en Parque Patricios y apuntó a fallas estructurales.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 imputó a los dueños y al equipo técnico de la constructora COSUD por el derrumbe ocurrido en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en Parque Patricios.

La fiscal María Rosa Selvatici incluyó entre los acusados a directivos, ingenieros, arquitectos y responsables de obra, al considerar que existieron fallas estructurales determinantes en la construcción.

Según la investigación, la losa del sector colapsado presentaba “vicios estructurales” derivados de una sobrecarga indebida: se habría colocado una capa de aproximadamente 0,70 metros de tierra natural junto con placas de laja, sin contar con un sistema de drenaje adecuado.

De acuerdo al expediente, esta combinación de peso adicional y falta de drenaje provocó un deterioro progresivo de la estructura ubicada sobre el estacionamiento del primer subsuelo.

La fiscalía también señaló que la empresa desatendió reiterados reclamos formales por filtraciones y riesgos estructurales desde 2022, incluyendo una intimación del Ministerio Público Fiscal que no fue cumplida antes del colapso.

En paralelo, se imputó a responsables técnicos por haber realizado tareas de perforación e impermeabilización sin un proyecto previo ni documentación técnica, pese a que —según la acusación— el compromiso estructural de la losa era conocido.

Asimismo, se atribuyó responsabilidad a apoderados del Banco Hipotecario por un presunto incumplimiento en su deber de control como fiduciario de la obra.

La causa fue recaratulada como estrago culposo agravado, figura que sanciona conductas negligentes o imprudentes que ponen en riesgo la seguridad pública y que prevé penas de entre seis meses y tres años de prisión.

La nueva calificación refleja la gravedad que la fiscalía asigna a las decisiones técnicas y administrativas que precedieron al derrumbe.