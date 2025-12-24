Horror en Villa Mercedes: Hallaron asesinadas a una madre y su hija adolescente

Una mujer de 45 años y su hija de 13 fueron encontradas asesinadas a puñaladas en su vivienda del barrio San José, en Villa Mercedes. La Policía confirmó que se trató de un doble homicidio y trabaja bajo la coordinación de la fiscal Gisela Milstein. Los investigadores buscan a una joven que habría convivido de manera ocasional en la casa, aunque no se descarta que pueda ser testigo clave.

Por Alejo Pombo

Un brutal doble crimen sacudió este sábado a la ciudad de Villa Mercedes. En una vivienda del barrio San José, ubicada en el extremo sur de la calle Leonismo Argentino, la Policía halló los cuerpos sin vida de Vanesa Zanni, de 45 años, y de su hija, una adolescente de 13, quienes fueron asesinadas a puñaladas.

Desde media mañana, efectivos de la Comisaría 10° trabajaron en el lugar y, con el correr de las horas, se sumó personal del Departamento de Homicidios. En un primer momento, fuentes policiales señalaron que los cuerpos presentaban “signos de violencia” y, poco después, se confirmó oficialmente que se trató de un doble homicidio.

La investigación quedó a cargo de la fiscal instructora N° 5, Gisela Milstein, quien coordinó las primeras medidas en la escena del crimen. El hecho ocurrió en una zona humilde de la ciudad, cercana al río y caracterizada por terrenos baldíos y viviendas precarias, lo que complejiza el trabajo pericial.

Según trascendió, Vanesa Zanni formaba parte del programa provincial “Familias Solidarias”, a través del cual brindaba alojamiento temporal a niños, niñas y jóvenes que, por distintas problemáticas familiares, sociales o judiciales, no podían permanecer con sus padres o no contaban con un hogar.

En ese contexto, en los últimos días la mujer habría alojado a una joven, cuya localización es ahora motivo de intensa búsqueda por parte de los investigadores. Se trata de una persona joven con discapacidad que, hace apenas dos semanas, fue buscada por la Policía tras una denuncia de paradero presentada por su padrastro. En aquella oportunidad, la joven apareció sana y salva al día siguiente y el pedido quedó sin efecto.

Desde la Fiscalía aclararon que el hecho de que esta persona sea buscada no implica necesariamente que sea sospechosa del doble crimen. No se descarta que pueda tratarse de una testigo clave o incluso de otra posible víctima vinculada al caso.

El doble homicidio se conoció públicamente pasadas las 11, cuando voceros de Relaciones Policiales informaron que una vecina fue quien dio aviso al 911. La mujer se había alarmado por la prolongada ausencia de Zanni y su hija, ya que no había visto movimientos en la vivienda durante varios días. Tras golpear reiteradamente la puerta y no obtener respuesta, decidió alertar a las autoridades.

La noticia generó una profunda conmoción en el barrio. Vecinos describieron a Vanesa Zanni como una persona solidaria y muy querida, conocida por abrir las puertas de su casa a quienes más lo necesitaban.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de las víctimas y establecer con precisión cuándo ocurrió el ataque, un dato que por el momento no fue determinado.