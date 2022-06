Por Gabriel Rodriguez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó la nueva medida acerca de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que persigue el objetivo de «facilitar» el aprendizaje de los niños afectados durante la pandemia de coronavirus.

«A partir de ahora los docentes tienen que respetar las normas del idioma español tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirijan a los chicos y sus familias», indicó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que brindó este viernes.

Asimismo, argumentó: «La pandemia no fue gratuita y generó un impacto muy grande. En particular en el lenguaje, hicimos investigaciones y todo eso fue confirmado con los resultados que presentamos la semana pasada y es un problema que debemos enfrentar. No vamos a promover que avancen si no tienen los haberes necesarios».

El jueves, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas, por lo que quedaron descartadas las expresiones que contengan la «e», la «x» o el «@», es decir que no se podrán usar las palabras «todes», «chiques», «bienvenidxs» o «alumn@s», entre otras.

La prohibición quedó oficializada y ya está en vigencia, más allá de que las autoridades educativas admitieron que será un proceso gradual hasta que se refleje en su totalidad.

El jefe de Gobierno porteño aclaró que se trata de una disposición que apunta a poder «ir recuperando el tiempo perdido» en materia de fluidez y la compresión lectora.

Además, aclaró que «la idea es ordenar el uso de @, de la x y de la e y estableciendo una guía de prácticas para comunicar inclusivamente».

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, reveló que se trata de una medida trabajada de conjunto con autoridades y docentes de establecimientos educativos para «darle prioridad» a la enseñanza de lectura y escritura.

«Es fundamental que los chicos puedan ser libres, que puedan leer, escribir y comprender lo que dicen. Teniendo dominio de la lengua, ellos pueden elegir comunicarse. Esta norma lo que busca es ordenar la enseñanza en las aulas, regula el ejercicio de la tarea docente frente al aula con los estudiantes», sostuvo Acuña.