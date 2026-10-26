Hallaron un cuerpo en San Luis durante la búsqueda de Claudia Rodríguez

La Justicia de San Luis realizó la autopsia de los restos hallados en el barrio La República y envió muestras a laboratorios para estudios complementarios. La hermana de Claudia Rodríguez reconoció un tatuaje y pidió un análisis de ADN, pero la identidad todavía no fue confirmada oficialmente.

La Justicia de San Luis continúa investigando la identidad y las circunstancias de la muerte de la persona cuyos restos fueron hallados el sábado 24 de octubre en la zona oeste de la capital puntana, en inmediaciones del barrio La República. El hallazgo se produjo durante un operativo policial en el sector donde se buscaba a Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, desaparecida desde el 3 de octubre.

La Fiscalía de Instrucción Penal N.º 2 informó que se realizó la autopsia y que se enviaron muestras a distintos laboratorios para efectuar estudios complementarios. Por el momento, no existe una confirmación oficial de que los restos correspondan a Rodríguez.

La hermana de la mujer, Noelia Verón, manifestó que reconoció un tatuaje con el diseño de un árbol de la vida en la zona abdominal de los restos y solicitó una prueba de ADN para determinar la identidad de manera fehaciente. Sin embargo, la Fiscalía indicó que el reconocimiento realizado hasta el momento no permitió establecerla con certeza.

El operativo comenzó después de que un vecino alertara sobre la presencia de lo que parecía ser una extremidad humana. A partir de ese aviso, efectivos policiales realizaron recorridas por terrenos baldíos y viviendas del barrio. Durante las tareas, se encontraron restos humanos en distintos puntos de la zona, lo que motivó la intervención de personal de Homicidios y Policía Científica.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía especializada en violencia de género, con intervención de las fiscales Antonella Córdoba y Mercedes del Valle García. Las medidas buscan determinar la identidad de la persona fallecida, establecer las causas de muerte y reconstruir las circunstancias del hecho.

Claudia Rodríguez fue vista por última vez el 3 de octubre. Su hermana formalizó la denuncia por averiguación de paradero el 19 de octubre en la Comisaría Seccional 4.ª de la ciudad de San Luis.

La búsqueda había sido difundida oficialmente con una descripción física y detalles de sus tatuajes, entre ellos una media manga de rosas en el brazo izquierdo, una mariposa en el cuello y el dibujo del árbol de la vida en el abdomen.

Mientras avanzan los análisis forenses, las autoridades solicitaron prudencia en la difusión de información hasta contar con resultados que permitan establecer conclusiones definitivas.