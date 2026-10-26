Buena Esperanza prepara tres días de tradición, folclore y jineteadas

La 48.ª Fiesta Provincial de la Tradición se realizará en Buena Esperanza del 13 al 15 de noviembre. Habrá Expo Tradición, peñas folclóricas, desfile, jineteadas y shows de Los Hermanos Lucero y Juan Fuentes. La entrada será gratuita viernes y sábado, mientras que el domingo costará $25.000.

Buena Esperanza, en el sur de San Luis, celebrará la 48.ª Fiesta Provincial de la Tradición del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026. El encuentro reunirá espectáculos folclóricos, desfiles, jineteadas y actividades vinculadas con el sector agropecuario, con entrada gratuita durante las dos primeras jornadas y un costo de $25.000 para el cierre del domingo.

La programación comenzará el viernes 13 a las 16, con la Expo Tradición en la plaza Sarmiento. Allí participarán escuelas, universidades y empresas vinculadas con el sector agropecuario. Desde las 20:30, habrá una peña folclórica con ballets y grupos musicales, además de la presentación de Los Hermanos Lucero.

El sábado 14, las actividades arrancarán a las 9 con una prueba de riendas en el campo de doma. Al mediodía se realizará una maratón en la plaza Sarmiento y, desde las 14, habrá jineteadas en las categorías Clina y Grupa.

A las 18 está previsto el tradicional desfile por la plaza Sarmiento, mientras que a las 21 comenzará el festival folclórico. El espectáculo central estará a cargo de Juan Fuentes. Tanto el viernes como el sábado, las actividades serán gratuitas.

El cierre llegará el domingo 15 en el campo de doma, con apertura prevista para las 11 y una entrada general de $25.000. La jornada incluirá montas en la categoría Cuero Tendido, tropillas entabladas desde el mediodía y un almuerzo criollo.

La programación continuará con jineteadas en Bastos con Encimera, seis montas de reconocimiento a jinetes y una presentación especial entre Cruz Ramos y El Desprecio.

La conducción estará a cargo de Néstor Ramello, con Samuel “Tito” Garcilaso como payador y Héctor “Pichón” Flores en el rol de capataz de campo.

Organizada por la Municipalidad de Buena Esperanza, la fiesta distribuirá sus actividades entre la plaza Sarmiento y el campo de doma, con propuestas culturales y tradicionalistas para vecinos y visitantes de toda la región.