Por Alejo Pombo

En la jornada en que se elegían autoridades internas del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, el intendente de San Isidro y candidato en la lista «Protagonismo Radical», Gustavo Posse, aseguró que su lista plantea «una renovación» del radicalismo y manifestó que Mauricio Macri no es su candidato a presidente.

«Nosotros pertenecemos a la lista de la renovación. Es una elección postergada del año pasado. Somos la lista que se denomina Protagonismo Radical . Va a ser muy importante para Juntos por el Cambio», indicó Posse en diálogo con el programa «Un día de estos», que conduce Jorge Pizarro por Radio Rivadavia.

En tanto, Posse sostuvo que Macri no es su candidato ya que es del PRO y no del radicalismo: «Hay insatisfacción entre los radicales por la conducción que hubo en los últimos cinco años».

«Es un tema del PRO, no es mi candidato», insistió, en tanto que agregó: «El radicalismo no fue socio en los últimos cinco años. Estaba ahí, pero no era socio».