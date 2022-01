Por Alejo Pombo

El líder de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró hoy que el presidente Alberto Fernández «debería echar de inmediato» al viceministro de Justicia, Martín Mena, por su apoyo a la marcha que convocó el kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia.

Luego de las críticas que expresó el Presidente hacia la Corte y de los dichos de Mena, Morales remarcó: «En un sistema democrático no se puede descalificar ni presionar tribunales porque no nos gustan sus fallos, menos aún cuando ese tribunal es el órgano máximo del Poder Judicial».

El titular del Comité Nacional de la UCR consideró que «son muy graves las expresiones del Presidente y los excesos de su viceministro de Justicia sobre la Corte Suprema», al tiempo que sostuvo que «es fundamental para la democracia el respeto a los otros poderes del Estado».

Tras subrayar que «los poderes políticos deben ser los primeros en respetar la independencia de la Justicia», Morales sostuvo que «Alberto Fernández debería echar a Martín Mena de inmediato» por sus expresiones sobre la Corte.

El pasado lunes, Mena expresó su apoyo a la convocatoria que lanzó el dirigente Luis D Elía y a la que se plegó un sector del kirchnerismo para realizar una movilización el 1 de febrero al Palacio de Tribunales.

El viceministro de Justicia, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, había considerado que es «muy positivo cuando la gente sin intermediarios le dice a los poderes hegemónicos su opinión, porque se está llegando a limites que el gobierno de Mauricio Macri superó».

Horas después, el Presidente consideró que «en la Corte Suprema hoy en día hay un problema de funcionamiento muy serio», a la vez que consideró que «desde el momento que el gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz), empezó a degradarse la credibilidad».

«Cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante», había expresado el jefe de Estado, al tiempo que remarcó que «cuando la Justicia funciona mal, no es que funciona mal para un ex presidente o ex ministro, funciona mal para los ciudadanos».