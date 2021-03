Por Alejo Pombo

El actual vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, no se da por vencido en su intento por suspender las elecciones adelantadas del partido, y tras el rechazo en primero instancia de su petición, anunció que recurrirá a la Cámara Nacional Electoral.

«Hicimos una presentación impugnando una reunión del Consejo del PJ que pretende adelantar las elecciones internas, cuando el partido tiene mandatos hasta diciembre. Creemos que es inoportuno por distintos motivos: desde cuestiones formales hasta la importunidad de realizar internas en medio de una pandemia», explicó el intendente de Esteban Echeverría, quien quedó prácticamente solo en su cruzada.

Sucede que la gran mayoría de intendentes, así como dirigentes de la primera plana del partido y el propio presidente Alberto Fernández se alineó detrás del plan de ungir a Máximo Kirchner en las elecciones del próximo 2 de mayo, donde el líder de La Cámpora no tendrá competencia ya que fue impugnada la única lista que amenazaba con disputarle el cargo.

Pero Gray insiste en que el mandato que comparte con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, con quien alterna en la presidencia del PJ bonaerense, debe respetarse hasta su finalización a fin de año.

«Si no, tenemos una cuarentena selectiva: para algunas cosas sí, para otras no. Movilizar cientos de militantes del PJ en medio de una pandemia no corresponde, y entendemos que se debe respetar el cronograma del partido», señaló.

Gray sinceró sus diferencias con el proyecto político que encarna Máximo Kirchner para la provincia de Buenos Aires.

«Las diferencias no son solo formales, son diferencias de fondo: cómo entendemos la política, la gobernanza pública. Yo creo en la apertura basada en el debate de ideas, de proyectos, de propuestas, en ampliar la base de participación. Bajo ningún punto de vista creemos que puede existir una postura hegemónica que impida la existencia de distintas opiniones.

No podemos permitir las imposiciones y menos la prepotencia. Debe haber diálogo y consenso», afirmó. En otra alusión a La Cámpora, el vice del PJ bonaerense resaltó que «el peronismo es mucho más que una organización, mucho más amplio».

«No estamos discutiendo una interna del PJ únicamente, sino una forma de hacer política en los años que vienen por delante donde yo pido respeto a las instituciones, ya que mal podemos gobernar sino respetamos la institucionalidad de nuestro propio partido», agregó.