Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández agradeció hoy a los empresarios por acompañar al Gobierno nacional en el pedido de que «moderen la producción» para que «los hogares no sufran» cortes de luz ante el aumento de la demanda energética producto de la ola de calor.

«Tuvimos que pedirle a muchos empresarios que por favor hoy moderen la producción porque preferíamos que los hogares no sufran, aunque paremos un poquito a la producción. Y nos acompañaron», resaltó Fernández.

Al encabezar desde la Residencia de Olivos la presentación de la nueva etapa del programa +Precios Cuidados, el jefe de Estado se refirió a los cortes de luz y al pedido realizado a los empresarios para que regulen el uso de energía en la producción, con el objetivo de poder abastecer a la demanda doméstica.

«A esos empresarios quiero darles públicamente las gracias, realmente. Grandes industrias, medianas industrias, que se dieron cuenta que por querer producir o seguir produciendo un día generaban un impacto negativo donde ellos mismos quedaban carentes de energía», subrayó.

En ese marco, el Presidente ironizó: «Hoy tuvimos una jornada difícil por esta ola de calor, ya no sé qué más nos va a pasar en la Argentina…Tenemos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años».

Luego, se refirió a lo que será la jornada de este viernes, en la que se espera el pico de máxima temperatura dentro de esta ola de calor.

«Mañana creo que vamos a tener un día un poquito peor que el de hoy, pero hoy lo sobrellevamos bien. Si mañana cumplimos como hoy, vamos a poder sobrellevarlo definitivamente bien», manifestó.

El Gobierno nacional dispuso que desde las 13 y hasta las 16 de este jueves rija una restricción del suministro a las grandes industrias que pueden paralizar su actividad, para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a usuarios residenciales.

«El sistema está trabajando a tope. Nos hemos comunicado con los grandes usuarios, que más demandan y no tienen ciclo continuado, para que en horario pico reduzcan la demanda de energía», explicó el secretario de Energía, Darío Martínez, en declaraciones periodísticas.