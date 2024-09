Fernanda Vives tras la muerte de «La Tota» Santillán: “No me alegra su muerte, pero no voy a santificarlo”

Fernanda Vives, ex pareja de «La Tota» Santillán, se manifestó tras su muerte, recordando los episodios de violencia de género que sufrió durante su relación. En un video publicado en Instagram, Vives criticó la «santificación» del fallecido y destacó que la violencia fue cometida de manera consciente por parte del animador. Además, señaló que sus denuncias previas no fueron escuchadas.

Por Alejo Pombo

La muerte de Daniel «La Tota» Santillán no solo generó sorpresa y tristeza en el mundo del espectáculo, sino que también sacó a la luz las denuncias por violencia de género que el animador había acumulado durante su vida. Fernanda Vives, una de sus ex parejas y víctima de violencia, decidió pronunciarse sobre la situación a través de su cuenta de Instagram.

En un video grabado desde México, donde se encuentra de vacaciones con su familia, Vives expresó su malestar ante la «santificación» que algunos hacen de Santillán tras su fallecimiento. “La gente políticamente correcta, que no tiene huevos, cree que porque hay un muerto hay que santificarlo. No me parece bien”, comenzó diciendo Vives, visiblemente incómoda con los comentarios en medios y redes sociales que, según ella, ensalzan la figura del animador sin reconocer su lado oscuro.

A pesar de que aseguró que no se alegra de la muerte de nadie, Vives destacó que no va a callar lo que sufrió al lado de Santillán. “No me da nada verlo. Pasé de odiarlo a que no me pase nada. Nosotras estamos con cadena perpetua. Te queda una cicatriz marcada adentro que no lo podés explicar”, confesó en su video.

Las denuncias que no fueron escuchadas

En 2023, Santillán fue condenado por violencia de género, pero Fernanda Vives había intentado visibilizar estos hechos mucho antes. En 2019, presentó una denuncia por los episodios de violencia que sufrió en 2005, pero esta fue desestimada por estar prescripta. “Lamento ser la línea cronológica de una muerte anunciada, porque cuando yo hablé, los hechos ya estaban prescriptos”, explicó.

Vives, quien es madre de dos hijos junto a su actual pareja Sebastián Cobelli, recordó los momentos traumáticos que vivió al lado de «La Tota». Relató cómo cada vez que Santillán la agredía, lo hacía de manera consciente y sin estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. “Cada vez que me cagaba a piñas, él estaba absolutamente consciente. Me pegaba de todas las maneras”, contó Vives en una entrevista previa.

La complicidad del entorno

La actriz también criticó la complicidad de algunos sectores que, según ella, protegieron a Santillán. En sus redes, publicó una foto en la que mencionaba a Patricia Sosa y Victoria Onetto como personas que hicieron caso omiso a las denuncias en su momento. Vives lamentó que, pese a las acusaciones, el conductor siguiera siendo respaldado públicamente por figuras y medios.

La historia de Fernanda Vives refleja el dolor de una relación marcada por la violencia, un trauma que, según ella, no tiene fecha de vencimiento. Aunque ya no siente odio, las heridas que dejó esa etapa de su vida siguen presentes.