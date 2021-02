Murió de Don Segundo, padre de Carlos Tevez, quien padecía una grave enfermedad. Según el propio futbolista, sus posibilidades de supervivencia en enero de este año eran prácticamente nulas.

“Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!”, informó el club en su cuenta oficial de Twitter.

Después de ganar la Copa San Diego Maradona en enero de este año, el ícono Xeneize se dio cuenta de que la situación lo estaba afectando y agradeció a su padre del alma por criarlo: “Segundo se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Vio un chico indefenso que no tenia un guía ni nada. Es un luchador, no baja los brazos, quiere seguir viviendo. Como familia, lo acompañamos en todo momento. Los médicos dicen una cosa pero mi viejo la sigue peleando, nos sigue marcando cómo se vive la vida y nos marca mucho”.

En noviembre de 2020, tras el partido de Talleres, también mencionó la salud de su padre que padecía el coronavirus: “Es muy feo lo que está pasando, tengo gente cercana que está muy mal. Que se cuiden, es una enfermedad que me tocó vivir de cerca y es muy feo”, y agregó en diálogo con ESPN: “Mi familia, la gente de Boca, mis compañeros y el cuerpo técnico hacen que no me derrumbe, que siga luchando porque cada vez que entro a la cancha me están viendo a mí y no les puedo fallar”.