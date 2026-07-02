Estuvieron 17 horas sepultados y sobrevivieron para contar su historia

Una pareja atrapada bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela grabó un mensaje de despedida para su familia al creer que iba a morir. Permanecieron sepultados durante 17 horas y finalmente fueron rescatados con vida, en una de las historias más conmovedoras de la tragedia.

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que devastaron el norte de Venezuela, un video grabado por una pareja atrapada bajo los escombros se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores de la emergencia. Convencidos de que podían no sobrevivir, ambos registraron un mensaje de despedida para su familia en el que pidieron que cuidaran de su hijo si ellos no lograban salir con vida.

Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, muestran al matrimonio sepultado entre bloques de cemento y estructuras metálicas tras el derrumbe del edificio en el que se encontraban. Con visibles heridas y dificultades para moverse, los dos intentan mantener la calma mientras esperan la llegada de los equipos de rescate.

«Queremos vivir», repite el hombre durante la grabación, mientras intenta tranquilizar a su esposa. Entre lágrimas, ella formula el pedido que terminó conmoviendo a miles de personas: «Dile que cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, por favor».

Antes de finalizar el video, ambos aprovecharon la grabación para enviar un último mensaje a sus seres queridos. «Ojalá Dios nos rescate pronto. Queremos decirles que los amamos mucho», expresó el hombre. Ella, pese a la desesperación, cerró con una frase que terminaría siendo premonitoria: «Lo importante es que vamos a vivir».

Horas después, la historia tuvo un desenlace esperanzador. La pareja permaneció atrapada durante 17 horas hasta que los rescatistas lograron localizarla entre los escombros y comenzar una compleja operación para liberarla.

En una entrevista posterior con el canal colombiano Noticias Caracol, ambos relataron que estaban en su departamento viendo un partido de fútbol cuando comenzaron los fuertes temblores. En cuestión de segundos, el edificio colapsó y quedaron sepultados bajo toneladas de concreto.

Como consecuencia del derrumbe, el hombre sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y cayó sobre el cuerpo de su esposa. Ella quedó inmovilizada con las piernas atrapadas entre los restos de una pared, mientras ambos permanecían prácticamente sin posibilidad de moverse.

Durante horas decidieron hablar lo menos posible y mantenerse inmóviles para ahorrar oxígeno, mientras esperaban que los equipos de rescate pudieran escucharlos. Recién al amanecer comenzaron a percibir voces provenientes del exterior y gritaron hasta llamar la atención de los brigadistas.

El hombre fue rescatado 17 horas después del derrumbe, mientras que su esposa permaneció cuatro horas más bajo los escombros hasta que pudo ser liberada. Su historia se transformó en uno de los símbolos de esperanza en medio de la catástrofe que atraviesa Venezuela, donde las tareas de búsqueda continúan y el número de víctimas sigue en aumento.

TESTIMONIO DE TERREMOTO VENEZUELA! Bajo los escombros 🇻🇪💔 “Era un día normal. Mi papá y su pareja estaban en la sala de su apartamento, viendo televisión, compartiendo la tranquilidad de una tarde cualquiera, sin imaginar que sus vidas estaban a segundos de cambiar para… pic.twitter.com/NQhhQo7fzB — fernando pena (@fernandop251) June 29, 2026