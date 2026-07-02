Épica belga: perdía por dos goles y ganó en el último minuto del alargue

Bélgica protagonizó una remontada inolvidable ante Senegal: perdía 2-0, lo empató sobre el final y ganó 3-2 en el minuto 120 con un penal de Youri Tielemans. Los Diablos Rojos avanzaron a los octavos de final, donde enfrentarán a Estados Unidos.

Bélgica protagonizó una de las remontadas más impactantes del Mundial 2026. Luego de estar dos goles abajo frente a Senegal, el seleccionado europeo reaccionó sobre el final, ganó 3-2 en el alargue y se clasificó a los octavos de final del torneo. El héroe de la noche en el Lumen Field de Seattle fue Youri Tielemans, autor de un doblete, incluido el penal decisivo en el minuto 120. Ahora, los dirigidos por Rudi García se enfrentarán a Estados Unidos por un lugar entre los ocho mejores del certamen.

El conjunto africano dominó gran parte del encuentro y justificó la ventaja que consiguió en el primer tiempo. A los 24 minutos, Habib Diarra aprovechó un rebote dentro del área tras un disparo que dio en el palo y venció a Thibaut Courtois para abrir el marcador.

Lejos de reaccionar, Bélgica continuó mostrando muchas dificultades en el inicio del complemento. Senegal mantuvo el control del juego y amplió la diferencia gracias a Ismaïla Sarr, que definió con precisión para establecer el 2-0 y dejar a los europeos contra las cuerdas.

La desventaja llevó al entrenador Rudi García a realizar modificaciones de peso. Kevin De Bruyne y Jérémy Doku dejaron el campo de juego en una decisión que reflejó el bajo rendimiento del equipo, que hasta ese momento no encontraba respuestas futbolísticas.

Cuando parecía que la clasificación quedaba en manos de Senegal, el partido cambió por completo. Una intervención clave de Courtois ante Sadio Mané evitó el tercer gol africano y mantuvo con vida a Bélgica. A partir de esa acción, los europeos reaccionaron.

Romelu Lukaku descontó y, pocos minutos después, Tielemans apareció para marcar el empate y llevar el encuentro al tiempo suplementario, desatando la euforia de los hinchas belgas.

El alargue fue de ida y vuelta, con oportunidades para ambos equipos. Tanto Bélgica como Senegal estuvieron cerca de quedarse con la victoria, pero el desenlace llegó en la última jugada del partido.

A los 120 minutos, el árbitro sancionó un penal por una infracción de Lamine Camara sobre Tielemans tras una extensa revisión del VAR. El mediocampista del Aston Villa asumió la responsabilidad desde los doce pasos y convirtió el 3-2 definitivo para sellar una clasificación agónica.

Con este triunfo, Bélgica dejó atrás una primera fase irregular, en la que solo había conseguido una victoria ante Nueva Zelanda tras caer frente a Francia y Noruega en el denominado «Grupo de la Muerte». Ahora buscará seguir creciendo cuando enfrente a Estados Unidos en los octavos de final.

Para Senegal, en tanto, la eliminación resultó especialmente dolorosa. El conjunto africano fue superior durante gran parte del encuentro, pero no logró sostener la ventaja y terminó despidiéndose del Mundial después de quedar a pocos minutos de avanzar de ronda.