Detuvieron a un enfermero acusado de abusar de una paciente de 86 años

Un enfermero de 50 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de una paciente de 86 años internada en un sanatorio de Caballito. El presunto ataque fue detectado por personal que monitoreaba las cámaras de vigilancia del área de cuidados críticos y dio aviso inmediato a la Policía.

Un enfermero de 50 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de una paciente de 86 años que permanecía internada en el Sanatorio Julio Méndez, ubicado en el barrio porteño de Caballito. El hecho ocurrió en el área de cuidados críticos del establecimiento y fue detectado por personal del propio centro de salud que monitoreaba las cámaras de vigilancia instaladas en ese sector. La causa quedó a cargo de la Justicia nacional, que investiga las circunstancias del episodio.

Según informaron fuentes de la investigación, la víctima había sido internada tres días antes por un cuadro respiratorio y se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad, sin posibilidades de defenderse ni de reaccionar ante la agresión. Esa condición fue uno de los elementos considerados por la Justicia para avanzar con la investigación del presunto abuso.

El episodio fue advertido el lunes por la tarde por una supervisora y otro enfermero que realizaban el monitoreo del quinto piso del sanatorio. Al observar una situación compatible con un abuso sexual, dieron aviso de inmediato al personal de seguridad privada y a los efectivos de la Policía de la Ciudad que prestaban servicio en el establecimiento.

Los agentes intervinieron de forma inmediata y detuvieron al sospechoso dentro del sanatorio. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Vecinal 6-A, mientras que la fiscalía interviniente y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11 quedaron a cargo de la investigación.

Tras el hecho, las autoridades del Sanatorio Julio Méndez activaron el protocolo institucional previsto para este tipo de casos y realizaron la denuncia correspondiente ante la Justicia. Paralelamente, la paciente continúa internada y recibe asistencia médica, contención psicológica y acompañamiento por parte del equipo de salud.

El presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA), Alejandro Amor, destacó que el sistema de videovigilancia permitió detectar rápidamente el presunto delito y anunció que tanto la conducción del sanatorio como la obra social solicitarán ser aceptados como querellantes en la causa.

El enfermero había ingresado a trabajar en el establecimiento en enero de este año. De acuerdo con la información oficial, no registraba antecedentes penales y hacía apenas dos semanas había sido asignado al área de cuidados críticos, luego de desempeñarse en el servicio de Gastroenterología.

La investigación continúa con la recolección de pruebas, entre ellas las grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios del personal del sanatorio y las pericias ordenadas por la fiscalía para determinar las responsabilidades del acusado.