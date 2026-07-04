España brilló, aplastó a Austria y ahora va por Portugal

España firmó su mejor actuación del Mundial 2026 al golear 3-0 a Austria en Los Ángeles. Con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro, La Roja avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Portugal.

España mostró su mejor versión en el Mundial 2026 y selló su clasificación a los octavos de final con una contundente victoria por 3-0 sobre Austria en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó el partido de principio a fin y ahora se enfrentará a Portugal, que eliminó a Croacia tras imponerse por 2-1.

La gran figura de la noche fue Mikel Oyarzabal, autor de un doblete a los 36 y 89 minutos, mientras que el lateral Pedro Porro amplió la ventaja a los 66 con un preciso cabezazo. La Roja exhibió autoridad, intensidad y eficacia para dejar sin respuestas a un seleccionado austríaco que nunca logró imponer su juego.

España tomó el control desde el inicio y generó las primeras situaciones con Lamine Yamal, Dani Olmo y el propio Oyarzabal. El premio llegó a los 36 minutos, cuando Marc Cucurella envió un centro rasante desde la izquierda y Oyarzabal apareció en el área para definir con precisión y abrir el marcador.

Antes del descanso, el conjunto español estuvo cerca del segundo. Un tiro libre de Álex Baena se estrelló en el travesaño y, en el rebote, el arquero Alexander Schlager protagonizó una gran atajada para evitar el gol de Lamine Yamal.

En el complemento, Austria intentó reaccionar con varios cambios, pero nunca logró inquietar con claridad al arco defendido por Unai Simón. España mantuvo el dominio y amplió la diferencia a los 66 minutos gracias a un cabezazo de Pedro Porro tras un centro preciso de Baena.

Cuando el partido llegaba a su final, Oyarzabal volvió a aparecer para sellar la goleada. Tras una asistencia de Cucurella, el delantero definió cruzado y marcó el 3-0, coronando una actuación sobresaliente y convirtiéndose en la gran figura del encuentro.

Con este resultado, el vigente campeón de Europa se metió entre los 16 mejores equipos del Mundial y afrontará uno de los cruces más atractivos de la próxima ronda frente a Portugal, en un clásico ibérico que se disputará el 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

España llega fortalecida tras una actuación convincente que ratificó su candidatura al título. El equipo de Luis de la Fuente mostró solidez defensiva, control del balón y una gran capacidad para generar situaciones de peligro, argumentos con los que buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo.