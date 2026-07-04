La abuela de Loan declaró en el juicio y complicó a Laudelina Peña

La abuela de Loan declaró en el juicio oral y aseguró que su hija Laudelina fue presionada para sostener la versión de un supuesto accidente. También apuntó contra Antonio Benítez y brindó detalles sobre el almuerzo previo a la desaparición del niño.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de Catalina Peña, la abuela del niño, quien comprometió a su hija Laudelina Peña, una de las principales acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor en 9 de Julio, Corrientes. Durante su testimonio, la mujer aseguró que su hija fue presionada para sostener una versión que, según dijo, nunca creyó.

«Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía que decir que había sido un accidente, pero para mí era mentira», declaró Catalina ante el Tribunal Oral Federal durante la audiencia que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes.

La referencia apunta a la versión que Laudelina presentó semanas después de la desaparición de Loan, cuando aseguró que el niño había sido atropellado accidentalmente y que luego su cuerpo había sido ocultado, una hipótesis que fue descartada por la Justicia Federal tras distintas medidas de prueba y que derivó en nuevas imputaciones.

La octogenaria también se refirió a María Victoria Caillava, otra de las imputadas en la causa, a quien dijo conocer por su rol como funcionaria municipal. Además, afirmó que fue Laudelina quien la invitó al almuerzo familiar realizado el 13 de junio de 2024, horas antes de la desaparición del niño.

En otro tramo de su declaración, Catalina apuntó contra su yerno, Antonio Benítez, pareja de Laudelina y también acusado en el expediente principal.

«El chupa sangre se lo llevó a una tapera», expresó al recordar lo que pensó cuando se enteró de la desaparición de su nieto, en una de las frases más fuertes de la jornada.

Tras la declaración de la abuela, fue el turno de Camila Núñez, esposa de Diego «Huevo» Peña, primo de Loan. La testigo brindó precisiones sobre los movimientos del grupo durante la caminata hacia el naranjal y explicó el origen de una fotografía incorporada a la investigación.

«La tomé camino al naranjal. Era para subirla a mi estado de WhatsApp, pero después no lo hice porque no encontraba una frase para acompañarla», declaró.

Núñez también sostuvo que regresó sola a la casa para buscar leña y aseguró que Antonio Benítez se había adelantado entre cinco y diez minutos al resto del grupo, acompañado únicamente por Daniel «Fierrito» Ramírez, otro de los acusados.

En la causa principal son juzgados Laudelina Peña, Antonio Benítez, María Victoria Caillava, su esposo Carlos Pérez, el excomisario Walter Maciel, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, todos acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En paralelo, continúa otro juicio en el que diez personas enfrentan cargos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación, entre ellas Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

La desaparición de Loan, ocurrida hace más de dos años, continúa siendo uno de los casos judiciales más resonantes del país. Hasta el momento, el niño sigue sin ser encontrado y el juicio busca determinar las responsabilidades penales de los acusados.