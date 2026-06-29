Escándalo en Miami: Occhiato explotó contra una periodista

Nicolás Occhiato denunció que una periodista ingresó sin autorización a la casa que alquila en Miami con el equipo de LUZU durante la cobertura del Mundial 2026. El conductor aseguró que el hecho generó un fuerte cruce que terminó viralizándose en redes.

Nicolás Occhiato denunció un episodio de fuerte tensión ocurrido en la casa que alquila en Miami junto al equipo de LUZU, en el marco de la cobertura del Mundial 2026, donde una periodista habría ingresado sin autorización al domicilio y filmado a los integrantes del streaming. El hecho generó un cruce que luego se viralizó en redes sociales.

El conductor y dueño de la señal aseguró que la cronista “se metió sin la autorización de ninguno de nosotros” y calificó la situación como “un límite que ya se pasó”. Según su versión, el episodio ocurrió cuando parte del equipo descansaba dentro de la vivienda y la mujer comenzó a grabar desde el interior.

En el grupo que comparte la estadía en Estados Unidos se encuentran, además de Occhiato, Flor Jazmín Peña, Martín Garabal, Momi Giardina, Ángela Torres y Marcos Giles, quienes viajaron para cubrir el Mundial 2026.

De acuerdo con el relato del conductor, el conflicto se intensificó cuando intentaron desalojar a la periodista del lugar. “Me empezó a filmar buscando una reacción para escracharnos”, afirmó, y sostuvo además que un hombre que la acompañaba se mostró “violento” durante la discusión.

La cronista, en tanto, aseguró que no ingresó de manera forzada y que había sido invitada a hablar con alguien del equipo. Según su versión, tocó la puerta y se identificó antes de entrar al domicilio, lo que luego derivó en el intercambio que quedó registrado en video.

Tras la viralización de las imágenes, Occhiato volvió a referirse al tema en redes sociales y ratificó su denuncia. “Se metió sin permiso de ninguno de nosotros”, insistió, y remarcó que la situación generó incomodidad en todo el equipo.

El episodio se suma a otros momentos de tensión que rodearon al entorno de LUZU en las últimas semanas durante su estadía en Estados Unidos para la cobertura del Mundial, en medio de una fuerte exposición mediática del grupo.