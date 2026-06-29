Canadá se convirtió en la primera clasificada a octavos

Canadá venció 1-0 a Sudáfrica con un gol en tiempo de descuento y se convirtió en la primera selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. Eustáquio marcó el tanto decisivo en Los Ángeles.

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Sudáfrica en un final dramático en el estadio de Los Ángeles. El equipo local, una de las tres anfitrionas del torneo, resolvió el partido en tiempo de descuento y avanzó entre los 16 mejores.

El gol decisivo llegó en el tiempo adicionado, cuando Stephen Eustáquio marcó a los 91 minutos con una volea que desató la euforia canadiense y sentenció la eliminación del conjunto africano.

El encuentro fue parejo y con escasas situaciones claras durante gran parte del desarrollo. Canadá tuvo mayor control de la pelota en el primer tiempo, aunque sin traducirlo en ocasiones de peligro sostenidas. La más clara llegó tras un cabezazo de Derek Cornelius que fue neutralizado por el arquero Ronwen Williams.

Antes del descanso, Sudáfrica estuvo cerca de abrir el marcador en una jugada sobre la línea y en un posterior mano a mano que volvió a ser contenido por el arquero africano, manteniendo el 0-0.

En el complemento, el conjunto sudafricano mostró mayor iniciativa y generó sus mejores minutos del partido, pero volvió a chocar con la figura de Williams, determinante para sostener el empate hasta los instantes finales.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, Eustáquio apareció en el cierre para definir el encuentro con un remate de primera desde afuera del área, en tiempo agregado, y sellar la clasificación canadiense.

El partido fue arbitrado por el polaco Szymon Marciniak, una de las principales designaciones del torneo, en un duelo que enfrentó a una de las anfitrionas con una de las selecciones africanas que habían avanzado a la fase eliminatoria.

Con este resultado, Canadá se instala en octavos de final y espera rival en una instancia que seguirá definiéndose en los próximos días.