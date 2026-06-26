Escándalo en el Concejo Deliberante: se retiró el bloque justicialista

Una sesión del Concejo Deliberante terminó con el retiro del bloque justicialista en medio de fuertes cruces políticos. El episodio ocurrió durante el tratamiento de un proyecto de homenaje y derivó en acusaciones entre oficialismo y oposición.

Una fuerte polémica se desató este jueves en el Concejo Deliberante, cuando el bloque justicialista abandonó la sesión en señal de protesta por el desarrollo del debate y el manejo del recinto por parte de la presidencia del cuerpo.

El conflicto se originó durante el tratamiento de un proyecto de homenaje impulsado por la concejala opositora Paulina Calderón, en un contexto de creciente tensión entre los bloques.

Según lo ocurrido en la sesión, los tres concejales varones del bloque peronista se retiraron del recinto en desacuerdo con la conducción de la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, a quien cuestionaron por la forma en que se llevó adelante el debate.

Posteriormente, la concejala peronista Julieta Ponce solicitó una cuestión de privilegio en la que apuntó contra el intendente Hissa, la mesa directiva del cuerpo y el bloque oficialista.

Durante su intervención, Ponce realizó fuertes críticas a la gestión municipal y a los ediles del oficialismo, a quienes calificó como “una vergüenza para la ciudad”.

El clima de la sesión se tensó aún más cuando Ponce y Calderón decidieron retirarse del recinto, en medio de gritos y reproches entre los distintos bloques.

Los concejales oficialistas permanecieron en el recinto y cuestionaron la actitud de sus pares opositores, profundizando el cruce político dentro del cuerpo legislativo.

El episodio se suma a una serie de tensiones recientes en el ámbito deliberativo local, donde los debates vienen desarrollándose en un clima de alta confrontación política.