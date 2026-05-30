El padre de Agostina aseguró que grabó una conversación clave

Gabriel Vega, padre de Agostina, habló por primera vez desde la desaparición de su hija y reveló que mantuvo una conversación grabada con Claudio Barrelier. También aseguró que el detenido «no actuó solo» y reclamó que todos los involucrados aporten información para encontrar a la adolescente.

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, Gabriel Vega, padre de la adolescente de 14 años, rompió el silencio y reveló detalles de una conversación que mantuvo con Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. El hombre aseguró que grabó el encuentro y sostuvo que el sospechoso le transmitió información que considera relevante para la investigación.

«Estuve mano a mano con el detenido. Lo investigué y grabé la conversación. Está la prueba de todo lo que él afirma», declaró Vega, quien evitó profundizar sobre el contenido de ese diálogo por el avance de la causa judicial.

Según explicó, durante ese intercambio Barrelier le habría contado «cosas bastante complicadas», aunque prefirió no brindar mayores detalles para no interferir en el trabajo de la fiscalía que encabeza Raúl Garzón.

Las declaraciones del padre se producen en un momento clave de la investigación, luego de que la fiscalía confirmara que Agostina ingresó a la vivienda del acusado la noche de su desaparición y de que el propio imputado modificara parte de su versión inicial ante la Justicia.

Vega también aseguró que, a su entender, Barrelier no actuó solo y sostuvo que existirían otras personas bajo investigación. «Hay gente implicada. El tipo tiene una coartada, pero no quiero dar nombres», manifestó.

Durante la entrevista, además, apuntó contra Melisa Heredia, madre de la adolescente, al cuestionar algunas de las relaciones personales que mantuvo en los últimos años. «Que se haga cargo», expresó, al tiempo que reclamó que cualquier información relevante sea aportada a la causa para acelerar la búsqueda de la menor.

No obstante, aclaró que su principal preocupación sigue siendo encontrar a Agostina. «Necesito que me digan la verdad para encontrar a mi hija», remarcó.

El padre de la adolescente también describió a Agostina como una joven confiada y sostuvo que esa característica pudo haber influido en los hechos investigados. «Confiaba mucho en la gente. Siempre le decía que tuviera cuidado», recordó.

Las declaraciones se conocen mientras continúan los rastrillajes en distintos puntos de Córdoba y se profundizan las medidas de prueba ordenadas por la fiscalía. En las últimas horas, las autoridades realizaron nuevos allanamientos y operativos con drones, perros especializados y equipos de búsqueda en sectores considerados de interés para la causa.

Por el momento, Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. La fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el paradero de Agostina y continúa analizando evidencia digital, registros de cámaras de seguridad y testimonios incorporados al expediente.

Entre lágrimas, Gabriel Vega insistió en que no abandonará la búsqueda. «No voy a parar hasta encontrar a Agostina. Lo único que quiero es que aparezca. Y que caiga el que tenga que caer», concluyó.